V Idahu kamion smí na dálnici jet 129 km/h jako osobní auto. Dopravci varují: brzdná dráha se protáhne skoro o 60 metrů

Prvního července 2026 začali pracovníci Idaho Transportation Department sundávat z venkovských úseků mezistátních dálnic I-15, I-84 a I-86 cedule, které těžkým kamionům povolovaly nejvýš 70 mil za hodinu, tedy 113 km/h. Na místě zůstaly jen značky s osmdesátkou, které do té doby platily pro osobní auta. Od toho dne na nich mají kamiony i osobní auta stejný strop a Idaho tak udělalo krok, který v Evropě nemá obdobu.
Kde přesně smí kamion jet osmdesát mil za hodinu
Limit 80 mph, tedy 129 km/h, platí pro osobní auta na venkovských úsecích idahských mezistátních dálnic od roku 2014. Zákon House Bill 664 z něj odstranil výjimku pro vozidla s pěti a více nápravami a hmotností nad 11 793 kg (26 000 liber). Do té doby pro ně platil nižší strop a právě ten zmizel.
Kamiony tedy nesmějí jet 129 km/h všude. Kde je vyvěšeno 65 mph (105 km/h), například na I-84 mezi Caldwell a Boise, platí stejné číslo nově pro všechny. Těžká souprava smí na osmdesátku jen tam, kde to cedule dovolují i osobním autům.
Návrh předložil republikánský poslanec Douglas Pickett. Jeho argument se opírá o takzvané diferenciální rychlostní limity. Pomalejší kamion v proudu rychlejších aut podle něj vyvolává víc předjíždění, víc přejíždění mezi pruhy a víc nervozity. Rozdíl 16 km/h mezi oběma skupinami vozidel označil za zdroj nebezpečné „turbulence“. Parlament mu dal za pravdu výraznou většinou. Sněmovna hlasovala 57 ku 11, Senát 27 ku 7 a guvernér zákon podepsal 23. března 2026.
Mezi kamionem a osobním autem nechává Česko rozdíl 50 km/h
Podle § 18 zákona č. 361/2000 Sb. smí osobní auto na české dálnici jet 130 km/h. „Jiné motorové vozidlo“, kam patří i kamion, smí nejvýš 80 km/h. Český rozdíl je tedy víc než trojnásobný proti těm 16 km/h, které Idaho považovalo za tak nebezpečné, že kvůli nim změnilo zákon. U nás přitom sjednocení limitů nikdo neprosazuje.
Sousední státy postupují stejně jako Česko. Německo i Rakousko drží těžká vozidla na dálnici na 80 km/h a Polsko také. Poláci osobním autům povolují 140 km/h, takže kamion tam jede o 60 km/h pomaleji. Na německé Autobahn pevný limit pro osobní auta chybí a doporučená rychlost je 130 km/h. Evropská praxe počítá s tím, že těžká souprava jezdí výrazně pomaleji než zbytek provozu.
Co přesně spočítala studie, z níž zákon vzal 227 procent
Hlavním odborným podkladem pro HB 664 se stala studie Stevena L. Johnsona z roku 2005, kterou zpracoval pro americké ministerstvo dopravy. Johnson sbíral rychlostní data na venkovských dálnicích v Missouri a Illinois. Z nich pak modeloval, kolikrát vozidlo jedoucí znatelně pomaleji než okolní provoz někoho předjíždí nebo je samo předjížděno.
Na silnici s jednotným limitem 70 mph (113 km/h) mělo vozidlo jedoucí 60 mph (97 km/h) o 227 % víc takových střetů s ostatními než vozidlo, které drželo tempo proudu. Mezera 10 mph odpovídá těm 16 km/h, o které se vedla debata v Idahu, jenže Johnson ji zkoumal při nižších rychlostech. Při kombinaci limitů 65 a 55 mph (105 a 89 km/h) vyšel nárůst o 407 %. Model tedy trestal pomalé vozidlo tím víc, čím níž byly limity. Vozidlo jedoucí o 10 mph (16 km/h) nad limitem mělo podle stejného modelu interakcí víc jen o 91 %.
Interakce v Johnsonově modelu není nehoda, je to příležitost k ní. Mezi simulací a skutečnou srážkou stojí šířka vozovky, počasí, únava řidiče nebo stav brzd. Údaj 227 % proto popisuje četnost potenciálně rizikových situací a o počtu bouraček neříká nic. V podkladech k HB 664 se navíc žádná idahská data o nehodách způsobených rozdílem rychlostí neobjevila.
Proč víc než sedm z deseti dopravců rychleji jezdit nebude
Idaho Trucking Association zákon nepodpořila a její námitka se týká fyziky. Po idahských dálnicích smějí jezdit soupravy o hmotnosti téměř 59 tun. Takové vozidlo potřebuje podle asociace při 129 km/h na zastavení zhruba o 60 metrů víc než při 113 km/h. Slepé úhly zůstávají stejné, čas na reakci se ale zkracuje.
Víc než 70 % členů asociace uvedlo, že po změně zákona zrychlovat neplánuje. Většina flotilních kamionů má elektronické omezovače nastavené na 105 až 113 km/h a zákon s nimi nic nedělá. Kamion s omezovačem na 113 km/h tak na osmdesátkových úsecích dál pojede o 16 km/h pomaleji než osobní auta. Je to tentýž rozdíl, kvůli kterému zákon vznikl.
Idaho State Police po nabytí účinnosti připomněla, že povinnost jet rychlostí přiměřenou podmínkám platí dál, ať jde o zatáčky, počasí, náklad nebo terén. U velké části flotil se tedy změnil jen právní strop a rychlost na silnici zůstává, kde byla.
Odpověď přinesou čísla za rok 2026, stát je zveřejní nejspíš v létě 2027
Idaho vsadilo na hypotézu, že pro bezpečnost záleží víc na stejném tempu celého proudu než na nižší rychlosti těžkých vozidel. V letech 2014 až 2024 platil na dotčených koridorech režim 80 mph pro osobní auta a 70 mph pro kamiony a míra vážných nehod byla v té době relativně stabilní. O novém uspořádání ten údaj nevypovídá, protože popisuje jiná pravidla.
Výchozí bod pro srovnání dávají čísla za rok 2024. Na koridorech, kterých se změna týká, stát evidoval 1 592 nehod. Komerční vozidla se účastnila 404 z nich, tedy zhruba čtvrtiny. První plnohodnotný roční přehled za rok 2026, podle kterého půjde poznat, kam se tento podíl posunul, vydá Idaho Office of Highway Safety nejspíš v létě 2027.