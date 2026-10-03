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V Hrádku nad Nisou se srazilo auto s motorkou, motorkář skončil v péči záchranářů

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U dopravní nehody na křižovatce ulic Lipová a K Bytovkám zasahovali dnes odpoledne, v sobotu 3. října, dobrovolní hasiči v Hrádku nad Nisou. Při srážce osobního auta s motocyklem se zranil motorkář. Hasiči mu poskytli první pomoc, zabezpečili vozidla a místo předali policistům.
V Hrádku nad Nisou se srazilo auto s motorkou, motorkář skončil v péči záchranářů

V Hrádku nad Nisou se srazilo auto s motorkou, motorkář skončil v péči záchranářů

Zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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