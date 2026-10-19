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V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park

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Zanedbaný prostor na hrázi v Roudničce se proměnil v místo pro odpočinek a procházky. Vznikl tu nový kapesní park, který je posledním dokončeným menším projektem prvního ročníku participativního rozpočtu města Hradec Králové.
V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park

V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park

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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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