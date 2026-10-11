V Hradci pokračuje jen 13 zastupitelů. Kroužkování zamíchalo pořadím

Díky preferenčním hlasům se do zastupitelstva dostalo z nižších pozic pět kandidátů, nejvíce takzvaně skákali kandidáti STANu na úkor Pirátů.
O koalici bude jednat vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků s koalicí Pirátů a Starostů a se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Po sečtení výsledků to oznámila předsedkyně HDK a primátorka Pavlína Springerová. Případná trojkoalice má v zastupitelstvu většinu 20 mandátů.
Z 11 zvolených zastupitelů koalice HDK a TOP 09, která dosud měla sedm zastupitelů, pokračují primátorka Springerová, její náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) a zastupitelé Kamil Podroužek a Romana Dürrerová.
Hnutí ANO, které získalo deset křesel, čímž oproti minulým volbám o tři mandáty oslabilo, bude reprezentovat šest stávajících zastupitelů a čtyři noví. Z nich se do zastupitelstva po více než třech letech vrátila Andrea Turková.
Nově vytvořená koalice Pirátů a STAN bude mít šest zastupitelů, žádný v minulém volebním období zastupitelem nebyl. Do zastupitelstva se však vrátil bývalý hradecký primátor Martin Dvořák (STAN), který preferenčními hlasy poskočil z pátého na první místo. Dvořák také kandiduje v obvodu Hradec Králové na senátora, ve druhém kole 16. a 17. října utká se Zuzanou Ceralovou Petrofovou (za ODS).
Do zastupitelstva se po čtyřech letech vrátil lídr koalice Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti). V zastupitelstvu však bude jediným zástupcem Pirátů. Díky preferencím se do zastupitelstva dostaly z osmého a desátého místa členky STANu Lucie Hofmanová a Eliška Hryzlíková a z volitelných míst vytlačily nominanty Pirátů, například dosavadního radního Aleše Dohnala. Ve volbách v roce 2022 Piráti kandidovali samostatně a měli čtyři zastupitele, STAN se tehdy do zastupitelstva nedostal.
Ze čtyř zastupitelů ODS budou dva noví. Díky preferenčním hlasům se zastupitelem za ODS opět stal předseda České vakcinologické společnosti a děkan děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Roman Chlíbek. Na kandidátce se posunul ze 14. místa na druhé za lídra Martina Soukupa.
Sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL bude mít tři nové zastupitele, z nichž Martin Hanousek (Zelení) a Anna Maclová (za KDU-ČSL) již v minulosti v zastupitelstvu působili. Ředitelka Diecézní charity Hradec Králové a bývalá náměstkyně primátora Maclová se do zastupitelstva dostala preferenčními hlasy z osmého místa.
Koalice Náš Hradec bude mít tři zastupitele, z nichž v minulém zastupitelstvu byl jen předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek. Holásek na Hradecku obhajoval mandát senátora, ale do druhého kola se nedostal.
Ve volbách do hradeckého zastupitelstva také kandidovalo šest poslanců, ale žádný se zastupitelem nestal. Nejblíže k zisku mandátu byl poslanec Jiří Mašek (ANO), který byl na 11. místě kandidátky ANO a stal se prvním náhradníkem. Na šestém místě uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL kandidoval poslanec Jiří Vojáček (KDU-ČSL). Z míst na konci kandidátek kandidovali poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a poslankyně Jana Patková (Piráti). Na 37. místě koalice PRO, Svobodných a Přísahy kandidoval předseda PRO Jindřich Rajchl, koalice se do zastupitelstva nedostala. Do zastupitelstva se nedostalo ani sdružení SPD, Motoristů a Trikolory, za které na druhém místě kandidovala poslankyně Irena Němcová (SPD). V roce 2022 SPD kandidovala samostatně a získala tři mandáty.