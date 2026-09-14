V Hodonín je tak málo zločinů, že policie nemá peníze na kamery. Za klidem Slovácka stojí specifická struktura obyvatel

V návrhu městského rozpočtu na rok 2026 figurují dvě oddělené položky, které spolu na první pohled souvisejí, ale ve skutečnosti žijí každá vlastním životem. Řádek „Kamerový systém, modernizace“ počítá s milionem korun, ve sloupci dotací svítí nula. Hned vedle stojí „Prevence kriminality, dotační projekt“ s 900 tisíci a poznámkou „možnost dotace“. Město tedy ví, že na kamery si musí sáhnout samo. Stejný vzorec se přitom opakoval už v rozpočtové úpravě pro rok 2025. Proč? Odpověď leží v
Zásadách Programu prevence kriminality na místní úrovni 2026, které Ministerstvo vnitra zveřejnilo loni v prosinci. Proč stát odmítá platit kamery i bezpečným městům
Program prevence kriminality na místní úrovni funguje jako nenárokový dotační titul. Obce o něj žádají projektově, splní-li stanovené priority: asistenti prevence kriminality, komunitní programy, práce se zranitelnými skupinami, situační opatření. Kamerové systémy z podporovaných aktivit
ministerstvo výslovně vyřadilo. Žádný automat „čím víc trestných činů, tím víc peněz“ v pravidlech neexistuje. A žádný mechanismus, který by odměňoval nízkou kriminalitu investicí do technické infrastruktury, rovněž chybí.
Hodonín tak stojí v paradoxní pozici. Chce modernizovat dohledovou síť, protože stávající technika stárne. Jenže jediný celostátní preventivní program, na který by mohl sáhnout, mu na kamery nedá ani halíř. Zbývá městská pokladna.
Vyškov versus Hodonín: dvě jihomoravská města, propastný rozdíl v bezpečnostním indexu
Kdo hledá srovnání, narazí na zajímavý kontrast. V
Indexu kvality života 2025 projektu Obce v datech dosahuje Vyškov bezpečnostního indexu 7,5 z deseti a v pilíři „Vztahy a služby“ obsadil první příčku ze všech 206 hodnocených obcí s rozšířenou působností v Česku. Celkově skončil jedenáctý.
Hodonín? Bezpečnostní index 3,2. Celkové pásmo 161. až 180. místo. Pro kontext: Brno má stejných 3,2, Praha dokonce jen 2,2. Velká města ovšem kompenzují slabší bezpečnostní složku jinými pilíři: dostupností služeb, ekonomikou, kulturou. Hodonín takovou protiváhu v datech postrádá.
Město Bezpečnostní index Celkové pořadí (z 206) Vyškov 7,5 11. Hodonín 3,2 161.–180. Brno 3,2 výrazně výše díky jiným pilířům Praha 2,2 2. celkově
Tabulka dobře ilustruje, jak odlišné věci měří „bezpečnost“ a „kvalita života“. Vyškov v obou kategoriích boduje. Hodonín zaostává v obou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková