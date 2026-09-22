V důchodu jde pracovat a dostávat plnou platbu i s výhodami od státu. Musíte jen vědět, jak na to

Řada lidí bere odchod do penze jako konec výdělku. Přitom stát dnes umožňuje pravý opak. Kdo dosáhne důchodového věku, a přesto zůstane v práci, může brát výplatu i celý důchod zároveň a k tomu si každý měsíc o kus polepšit. Chce to jen vědět, jak si o výhody říct a co si pohlídat ještě před odchodem do penze.
Mzda i celý důchod naráz, u řádné penze bez jakéhokoli stropu
Odchod na řádnou penzi neznamená, že musíte opustit zaměstnání nebo zavřít živnost. Kdo pobírá řádný starobní důchod, může dál pracovat a přitom dostává jak mzdu, tak penzi v plné výši. Podle České správy sociálního zabezpečení u řádného důchodu neplatí žádný strop výdělku ani omezení druhu práce. Můžete být na plný úvazek, pracovat na dohodu i podnikat.
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S předčasným důchodem je to složitější. Tam zákon výdělek hlídá až do chvíle, kdy člověk dosáhne řádného důchodového věku, a práce, ze které se odvádí důchodové pojištění, výplatu předčasné penze pozastaví. Jakmile ale předčasný důchodce dosáhne důchodového věku, platí i pro něj stejně volná pravidla jako pro každého jiného seniora.
Sleva na pojistném ušetří pracujícím seniorům 6,5 procenta
Hlavní novinkou je sleva na pojistném pro pracující důchodce, která platí od 1. ledna 2025. Zaměstnaní senioři díky ní ušetří 6,5 procenta z vyměřovacího základu, což je zpravidla hrubá mzda. V praxi to znamená, že pracující důchodce přestane odvádět důchodové pojištění, které si jinak zaměstnanec platí ze své mzdy sám. U hrubé mzdy kolem 40 000 korun tak jde zhruba o 2 600 korun měsíčně, o které vzroste čistá výplata.
Sleva se týká i podnikatelů. Podnikajícímu seniorovi, který bere plnou penzi, klesne sazba sociálního pojistného z běžných 29,2 procenta na 22,7 procenta. Nárok má senior, který dosáhl důchodového věku a bere starobní důchod v plné výši. Tato výhoda nahradila dřívější bonus, u kterého se penze pracujícím zvyšovala jen mírně podle počtu odpracovaných dnů. Nová sleva je podle České správy sociálního zabezpečení pro seniory citelně výhodnější.
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Rozdíl mezi zaměstnancem a podnikatelem shrnuje následující přehled:
Kdo pracuje Jak se mění pojistné Zaměstnaný senior ušetří 6,5 % z vyměřovacího základu, zpravidla hrubé mzdy (u mzdy kolem 40 000 Kč zhruba 2 600 Kč měsíčně navíc na čisté výplatě) OSVČ v plné penzi platí sníženou sazbu 22,7 % namísto běžných 29,2 % na sociálním pojistném O slevu si musíte říct sami
Sleva nenaběhne automaticky, je potřeba o ni požádat. Zaměstnanec se obrátí na svého zaměstnavatele a doloží mu, že pobírá starobní důchod v plné výši. Poslouží k tomu rozhodnutí o přiznání starobního důchodu spolu s čestným prohlášením, nebo potvrzení od plátce důchodu. Zaměstnavatel pak slevu z pojistného promítne už do výplaty za měsíc, kdy jste požádali, a v dalších měsících ji uplatňuje sám.
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Podnikatelé uplatní slevu v přehledu o příjmech a výdajích, poprvé za rok 2025 v přehledu podávaném v roce 2026. Kdo platí zálohy, může si sníženou sazbu nastavit už během roku přes tiskopis na ePortálu ČSSZ. Žádá se jednou, opakovaně to řešit nemusíte.
Před penzí si prověřte odpracované roky
Ještě před podáním žádosti o penzi je dobré si ověřit, že v evidenci správy sociálního zabezpečení nechybí žádné vaše odpracované období. Bez dostatečně dlouhé doby pojištění nárok na penzi vůbec nevznikne a každý chybějící rok se navíc promítne do nižší částky. Svůj přehled dob pojištění si zobrazíte a spravujete v online službě Moje konto na ePortálu ČSSZ.
Kontrola odpracovaných let před podáním žádosti o penzi rozhoduje o tom, jestli na důchod vůbec vznikne nárok a v jaké výši. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když vám nějaké období chybí, často se dá doložit nebo doplatit. Jako náhradní doba pojištění se počítá třeba: – doba evidence na úřadu práce, – základní vojenská služba, – péče o dítě, – péče o osobu závislou na pomoci druhých.
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Chybějící rok lze pokrýt dobrovolným důchodovým pojištěním a za určitých životních situací jdou zpětně doplatit i delší období. Možnost doplácení upravuje zákon o důchodovém pojištění. K výhodám seniorů se navíc řadí i běžné slevy, například na jízdném, takže pracující penzista může ušetřit hned na několika místech.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/slevy-pro-pracujici-duchodce, https://www.penize.cz/mzda-a-plat/466580-sleva-na-pojistnem-pro-pracujici-duchodce-jak-funguje, https://pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/sleva-na-pojistnem-pro-pracujici-duchodce, https://www.cssz.gov.cz/-/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz, https://energozrouti.cz/clanek/prace-v-duchodu-mzda-duchod-prispevky-system