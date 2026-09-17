V drážkách oken se usazuje špína, na kterou hadr nestačí. Pasta za pár korun ji rozpustí a starý kartáček vytáhne i z nejužších míst

Proč hadr na okenní drážky nestačí a pasta ano
Geometrie drážky hraje proti běžnému hadříku. Profil vedení má ostré hrany, pravoúhlé záhyby a úzké štěrbiny, do nichž textil jednoduše nedolehne. Špína se při otírání jen přesouvá z jednoho rohu do druhého. Bosch DIY u jemných rýh a úzkých mezer rámu výslovně doporučuje starý zubní kartáček, jehož malá hlava a jemné štětiny se dostanou přesně tam, kam houbička ani utěrka nedosáhnou.
Hustá pasta z jedlé sody tento princip posiluje. Nanesená vrstva ulpí na svislé i vodorovné ploše drážky, nesteče a po celou dobu působení udržuje kontakt se zaschlou nečistotou. Hydrogenuhličitan sodný ve vodě vytváří slabě zásadité prostředí, které usazeniny postupně změkčuje. Rozhodující roli ale sehrává kombinace času, vlhkosti a následného mechanického drhnutí, žádná prudká chemická reakce se nekoná.
Potravinová fólie jako prodloužená ruka pasty
Kdo chce z drážek dostat i starší, tvrdošíjně přischlé nánosy, překryje nanesenou pastu kouskem potravinářské fólie. Princip je prostý: fólie omezuje odpařování a udrží směs vlhkou výrazně déle než odkrytá vrstva. Poradenský článek serveru CHIP tento rozšířený trik popisuje právě pro silně zanesené vedení oken.
Metoda dává největší smysl jako sezónní hloubkové vyčištění, po zimě, po pylové sezoně nebo po delším zanedbání. Pro průběžnou údržbu stačí drážky občas vysát, přetřít suchým hadříkem a nenechávat v nich stát vlhkost.
Krok za krokem: postup za necelé dvě koruny
- Otevřete okno a suchou cestou odstraňte volný prach, kartáčkem, štětcem nebo hubicí vysavače.
- Smíchejte vrchovatou lžíci čisté jedlé sody s trochou vody do husté kaše.
- Vyzkoušejte směs na nenápadném místě rámu.
- Naneste pastu do drážky. U silně zaschlých nánosů přikryjte fólií a nechte působit několik minut.
- Vydrhněte starým zubním kartáčkem, krouživými pohyby, s mírným tlakem.
- Setřete zbytky vlhkým mikrovláknovým hadříkem a dosušte.
Kolik to stojí? Dvoukilové balení jedlé sody z dm vychází na 169 Kč; jedna dávka o zhruba 15 gramech tedy představuje asi 1,30 Kč. Přidejte kousek potravinářské fólie Profissimo (50 m za 34,50 Kč) a dostanete se na přibližně 1,60 Kč za aplikaci. I menší 200g balení od Dr. Oetker za 34,90 Kč drží jednu dávku pod třemi korunami.
Pozor na záměnu: Jedlá soda (čistý hydrogenuhličitan sodný) a prášek do pečiva jsou dvě odlišné věci. Kypřicí prášek obsahuje navíc dihydrogendifosforečnan sodný a 22 % kukuřičného škrobu, po zaschnutí zanechává lepivý film a čisticí účinek má slabší.
Kde pasta naráží na své limity: materiály a plíseň
Jedlá soda je jemně abrazivní. Na plastových profilech a PVC rámech, tedy na nejrozšířenějším typu oken v českých domácnostech, funguje při lehkém tlaku a krátkém působení bez problémů. Zvýšenou opatrnost ale vyžadují:
- Low-E skla a zasklení – VELUX výslovně nedoporučuje čističe s vyšší zásaditostí na skleněné plochy.
- Lakované a továrně povrchově upravené rámy – Pella varuje před abrazivy u hliníku, oceli, sklolaminátu i vinylových povrchů.
- Nedokončené dřevo – vlhká pasta může způsobit změnu odstínu.
Varovné signály při testu: matnění povrchu, ztráta lesku, zabarvení hadříku, křídový dotek nebo viditelné mikroškrábance. Kdykoli se některý z nich objeví, pastu okamžitě setřete.
A pak je tu plíseň. Proti viditelným tmavým skvrnám v drážkách domácí pasta nestačí, soda nedezinfikuje. Dm u plísně doporučuje specializovaný přípravek s chlorem nebo alkoholem, například Denkmit odstraňovač plísně za 39,50 Kč, který se nechává působit 10 až 15 minut. CDC k tomu doplňuje ochranné rukavice, důkladné větrání a zákaz míchání bělidla s jakýmkoli jiným čističem.
Po vyčištění: jak drážky udržet v kondici co nejdéle
Výrobce oken Andersen doporučuje z pohyblivých částí pravidelně odstraňovat prach a po vyčištění případně ošetřit kování suchým mazivem. Olejové přípravky naopak na sebe vážou další nečistoty a celý cyklus zanášení urychlují. Stačí jednou za měsíc přejet drážku suchým hadříkem a dvakrát ročně, typicky na jaře a na podzim, provést důkladnější kontrolu vedení.
Bezpečnostní poznámka na závěr: dm u jedlé sody uvádí upozornění „způsobuje vážné podráždění očí“. Při práci s pastou se vyplatí nasadit rukavice a vyhnout se kontaktu se sliznicemi.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková