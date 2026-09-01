V dražbě pěti pozemků pro domky v areálu kasáren v Jičíně se žádný nevydražilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V dražbě pěti pozemků pro domky v areálu kasáren v Jičíně se žádný nevydražil
Hradec Králové se na začátku září promění v centrum českého požárního sportu. Na stadion Hasičského...
Koupaliště Flošna v Hradci Králové ode dneška pokračuje v provozu s otevírací dobou zkrácenou o čtyři...
Řidiči na Gočárově okruhu v Hradci Králové mají za sebou první část omezení. ŘSD dokončilo opravu pomalých...
Velká proměna hlavního nádraží v Hradci Králové pokračuje a tentokrát se dotkne hlavně večerních...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →