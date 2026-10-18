V ČSSR stála v rohu každého obýváku a lidé to brali jako samozřejmost. Dnes je z ní sběratelská rarita za téměř 17 000 Kč

Tapeta s velkým vzorem, síťované záclony až k zemi, na parapetu fíkus a v rohu u okna vysoká kovová noha se stínidlem. Stojací lampa patřila k bytům sedmdesátých let tak samozřejmě, že ji málokdo považoval za věc s nějakou cenou. Po revoluci jich spousta skončila na půdách, ve sklepech nebo rovnou v kontejneru.
Dnes se o některé z nich zajímají sběratelé i obchodníci s designem. Zdaleka se to ale netýká každé lampy, pod kterou si kdysi babička luštila křížovky. Rozhoduje, kdo ji navrhl, kdo ji vyrobil a v jakém stavu se dochovala.
Za mnoha lampami stojí pražské družstvo
Mezi nejhledanější patří svítidla z pražského výrobního družstva Napako. Družstvo vzniklo v roce 1919 a svítidla patřila k jeho hlavnímu sortimentu prakticky od prvních let. Proti zahraničním značkám a levným dovozům z Asie ale po roce 1989 neobstálo a v roce 1999 sériovou výrobu lamp zastavilo.
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Nejvýraznějším návrhářem družstva byl Josef Hůrka. Do Napaka nastoupil na konci čtyřicátých let a od elektrospotřebičů se postupně přesunul ke svítidlům. Typická je pro jeho lampy střídmá kovová konstrukce, kterou často doplnil stínítkem z pergamenu nebo skla, vznikly ale i modely celé z kovu. V Napaku zůstal zhruba do poloviny sedmdesátých let.
Lidé si přitom lampy kupovali, aniž by tušili, kdo je navrhl. Socialistické podniky měřily úspěch prodaným množstvím a jména návrhářů do reklamy netahaly. Proto se o řadě autorů dodnes ví jen málo a jejich práci teprve v roce 2024 přiblížila kniha Eastern Lights o československých a maďarských tvůrcích svítidel.
Kolik za takovou lampu dnes zaplatí sběratelé
Konkrétní představu dávají aukce. Na zahradní aukci síně Arthouse Hejtmánek v roce 2024 se Hůrkova stojací lampa ze šedesátých let, vysoká 157 centimetrů, prodala za 11 000 Kč bez aukční přirážky.
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Ještě výš míří kovový model 1703 z roku 1958 od téhož autora. Podle letošního článku Blesku se nabízí za necelých 17 000 Kč. Takové částky se ale platí jen za zachovalé kusy od známých jmen. Lampy z velkých výrobních sérií vycházejí mnohem levněji a exempláře s oprýskaným lakem nebo natrženým stínidlem bývají v bazarové inzerci k mání za několik tisíc korun.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Lampa Kde a kdy Cena Hůrkova stojací lampa ze šedesátých let, vysoká 157 centimetrů zahradní aukce Arthouse Hejtmánek, 2024 11 000 Kč bez aukční přirážky Kovový model 1703 (Josef Hůrka, 1958) nabídka podle Blesku, 2026 necelých 17 000 Kč Kus s oprýskaným lakem nebo natrženým stínidlem bazarová inzerce několik tisíc korun
Zájem roste s celkovou módou retro stylu. Podle starožitníka Petra Horáčka v současnosti sběratelé a designéři nejvíc shánějí věci ze šedesátých a sedmdesátých let a mezi nimi i dobová svítidla. Kdo má doma čisté moderní zařízení, často chce jediný starý kus, který prostoru dodá charakter, a vysoká retro lampa se k tomu hodí.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Kuchyňská linka bude bez mastnoty díky 1 surovině, kterou měla každá babička ve spíži Zájem o dobová svítidla roste s módou retro stylu, sběratelé i designéři dnes nejvíc shánějí kusy ze šedesátých a sedmdesátých let. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podle čeho poznáte cenný kus
Než lampu z půdy nabídnete k prodeji, otočte ji a prohlédněte spodní stranu podstavce. Výrobní štítek nebo značka pomůže zjistit, odkud pochází. Když štítek chybí, poradí zkušený obchodník s retro nábytkem nebo starožitník.
Cenu lampy zvedá:
stínítko z pergamenu nebo skla, se kterým kdysi opustila továrnu, čitelný štítek výrobce, lak bez nového nástřiku. Než ji zapojíte do zásuvky
Největší chybou je pustit se do renovace na vlastní pěst. Nový nástřik ze spreje nebo stínidlo vyměněné za dnešní kus z obchodu můžou hodnotu lampy výrazně srazit. Šetrná odborná renovace, která původní lak zachová, ji naopak může zvýšit. Než tedy sáhnete po brusném papíru, ukažte lampu někomu, kdo se v retro svítidlech vyzná.
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Opatrnost se vyplatí i kvůli bezpečnosti. Kabel, objímka i vypínač mají za sebou desítky let a dnešní bezpečnostní nároky splňovat nemusí. Ještě před prvním zapojením do zásuvky je proto rozumné dát lampu prohlédnout elektrikáři.
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Zdroje: https://arthousehejtmanek.cz/en/exhibitions-and-auctions/gartenauktion-2024-49/list-of-works-of-art/design-floor-lamp-25205, https://www.ntm.cz/file/c6ffbd75100c9f0f8dd8f749e84b20ae/2672/836_GI.pdf, https://magazin.aktualne.cz/tohle-nikdy-nevyhazujte-poklady-z-babicciny-pudy-mohou-mit-dnes-cenu-desetitisicu/r~aaa29ad94283b5433e400b4a1e853503/, https://sita.sk/byvaniehrou/stara-lampa-z-cias-cssr-moze-mat-dnes-vysoku-hodnotu-poznate-ju-podla-typickeho-tvaru, https://forbes.cz/tyhle-lampy-nevyhazujte-o-svitidla-z-ceskoslovenska-maji-zajem-i-v-parizi/, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/841086/retro-lampy-z-60-let-hitem-hodnota-v-radu-desetitisicu.html