V Chrastavě začíná stavba padesátimetrového bazénu. Hotovo má být v květnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Chrastavě začíná stavba padesátimetrového bazénu. Hotovo má být v květnu
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Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →