V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru

Když potřebujete vyřešit problém, zavolejte Čističe
Netflix už v září vypustí do světa
tchajwanský akční komediální seriál Čističi, který kombinuje svérázný humor, pořádnou porci akce a svět zločinu, v němž není nic tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. V centru příběhu bude stát zadlužený gangster Felix Chiang, jenž dostane nečekanou nabídku stát se členem tajemné organizace. Jeho úkolem bude řešit problémy klientů, se kterými si nikdo jiný neví rady.
Zajímavostí je především prostředí, do kterého tvůrci celý příběh zasadili. Organizace Ching He totiž nesídlí v nějakém anonymním podzemním bunkru, ale ve staletém chrámu, který funguje jako dokonale organizované centrum tajné služby. Právě propojení tradiční tchajwanské chrámové kultury s podsvětím má být jedním z hlavních lákadel
akční komedie.
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„Doufám, že po zhlédnutí Čističů začnou diváci při návštěvě chrámů hledat tajný vchod a přemýšlet, jestli by jim zapálení vonných tyčinek nemohlo přivolat někoho, kdo by jim pomohl vyřešit jejich problémy,“ zmínil režisér Hung Tzu-hsuan v rozhovoru pro Netflix. Foto: Netflix Dluhy ho měly dostat z podsvětí. Místo toho ho stáhnou ještě hlouběji
Hlavní postavou očekávaného kousku Čističi bude Felix Chiang, který už má kriminálního života plné zuby. Je zadlužený, prochází krizí středního věku a rád by se od svého dosavadního života konečně odstřihl. Jenže právě ve chvíli, kdy se snaží najít cestu ven, přijde nabídka, která ho zavede přesně opačným směrem. Tajemná organizace Ching He ho přijme mezi takzvané Čističe. Jedná se o označení pro lidi, kteří diskrétně řeší problémy zločinců, politiků, bohatých podnikatelů i dalších klientů, kteří si nemohou dovolit, aby se o jejich potížích dozvěděl někdo další.
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Felix se tak rázem ocitá uprostřed úkolů, při kterých se hranice mezi zákonem a jeho porušováním velmi rychle stírá. A jako by toho bylo málo, dostane za parťáka Louise Hsueha, arogantního synka z mocné politické rodiny. Tahle dvojice si od prvního setkání rozhodně nepadne do náruče, přesto musí své rozdíly hodit za hlavu a naučit se spolupracovat. Jenže s každou další misí se dostávají do většího nebezpečí a postupně zjišťují, že v jejich světě není snadné poznat, kdo stojí na správné straně. Situací navíc pořádně zamíchá odvěký rival Ching He, který spojí síly s dalšími frakcemi a rozhodne se zlikvidovat tajný řád, jenž drží podsvětí na uzdě už celé století.
Kdy Čističi vyjdou na Netflixu?
V hlavních rolích se představí
Christopher Lee jako Felix Chiang, zadlužený gangster, který se z člověka snažícího uniknout podsvětí postupně stává jeho součástí. Shou Lou ztvární Louise Hsueha, sebevědomého potomka mocné politické rodiny, jenž musí navzdory své aroganci spolupracovat s Felixem. Trojici doplní Regina Lei jako tajemná čistička Mina Shen, která do jejich misí opakovaně zasahuje a svým příchodem komplikuje už tak napjatou situaci.
Netflix akční komediální seriál Čističi uvede 17. září. Foto: Netflix Zdroje: About.Netflix, What’s on Netflix