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V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru

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Co kdyby existovalo místo, kam můžete přijít, když potřebujete vyřešit problém, na který už zákon nestačí? Netflix nás v novém tchajwanském akčním komediálním seriálu Čističi (The Fixers) vezme do skrytého světa, v němž se zločinci, politici i mocní podnikatelé obracejí na tajemnou organizaci, která
V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru

V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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