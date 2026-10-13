Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V českých bytech se na podzim zase množí tento otravný hmyz. Lidé se ho nemohou zbavit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí první prosluněné říjnové dny a po stěnách domů, na parapetech i […]
V českých bytech se na podzim zase množí tento otravný hmyz. Lidé se ho nemohou zbavit

V českých bytech se na podzim zase množí tento otravný hmyz. Lidé se ho nemohou zbavit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:58

Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
V českých zahradách se zase přemnožil tento nenasytný škůdce. Zahrádkáři ho nesnáší
V českých zahradách se zase přemnožil tento nenasytný škůdce. Zahrádkáři ho nesnáší
Češi přestávají kupovat odvlhčovače vzduchu. Nahrazují je 1 levnou věcí, která zatočí s plísní a nic nežere
Češi přestávají kupovat odvlhčovače vzduchu. Nahrazují je 1 levnou věcí, která zatočí s plísní a nic nežere

S prvními chladnými týdny se v mnoha bytech ozve vlhko. Ručník v […]

Tahle 1 věc v předsíni si za rok řekne o víc proudu než televize. Většina Čechů ji nevypíná ani přes noc
Tahle 1 věc v předsíni si za rok řekne o víc proudu než televize. Většina Čechů ji nevypíná ani přes noc

Půlnoc dávno minula a celý byt spí. V předsíni ale dál svítí […]

Kolik si vydělá soukromá ukrajinská uklízečka v Praze za měsíc směn? Až to uvidíte, přestanete si stěžovat
Kolik si vydělá soukromá ukrajinská uklízečka v Praze za měsíc směn? Až to uvidíte, přestanete si stěžovat

Byt se leskne, koš je vynesený a paní, která to všechno stihla, […]

Ani Parkside, ani Bosch. Češi teď ve velkém začali nakupovat nářadí v Biedronce. Aku vrtačka tam stojí 390 Kč
Ani Parkside, ani Bosch. Češi teď ve velkém začali nakupovat nářadí v Biedronce. Aku vrtačka tam stojí 390 Kč

Pro levné jídlo si do polských Biedronek jezdí Češi už několik let. […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.