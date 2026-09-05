V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří onlinePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online
Dannyho parťáci se vrátí do doby dávno před slavnou loupeží v Las Vegas. Nový prequel s Margot Robbie a...
Saturn Return je připravovaným dramatem se třemi charismatickými herci v hlavních rolích. Vyprávět bude o...
Dokument Volný pád: Zúčtování s Boeingem (Freefall: A Reckoning for Boeing) navazuje na oceňovaný snímek...
Sherlock bez Watsona nebo Chandler bez Joeyho? Některé filmové a seriálové postavy si bez jejich parťáků...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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