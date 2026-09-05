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V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online

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Disney+ představilo trailer k očekávané novince Město krve (City of Blood). Osmidílný německý seriál zavede diváky do Berlína zničeného klimatickou změnou, kde se o moc kromě lidí snaží také upíři. Velká část seriálu vznikala v českých městech a k vidění bude už v září.
V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online

V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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