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V Česku tisícovka, v Polsku téměř 39 tisíc korun. Rozdíly v podpoře nejstarších seniorů jsou otřesné

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Zatímco česká vláda plánuje změnit pravidla přilepšení k důchodům pro seniory nad 80 let, v sousedním Polsku už století lidé dostávají mimořádnou měsíční dávku v přepočtu téměř 39 tisíc korun. Peníze jim stát vyplácí vedle běžného důchodu až do konce života. Rozdíly mezi oběma zeměmi jsou značné, přestože i čeští důchodci mají při dosažení vysokého věku nárok na zvláštní zvýšení penze.
Polští senioři dostávají každý měsíc desítky tisíc.

Polští senioři dostávají každý měsíc desítky tisíc.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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