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V Česku rostou dva druhy ostružiníků, které jinde na světě neexistují. Vznikly díky unikátním semenům, která obešla pohlavní rozmnožování

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V říjnu a listopadu 2022 vyšly v odborných časopisech Phytotaxa a Folia Geobotanica popisy dvou dosud nepojmenovaných taxonů: ostružiníku tmavorůžového (Rubus atroroseus) a ostružiníku nafialovělého (Rubus violaceifrons).
V Česku rostou dva druhy ostružiníků, které jinde na světě neexistují. Vznikly díky unikátním semenům, která obešla pohlavní rozmnožování

V Česku rostou dva druhy ostružiníků, které jinde na světě neexistují. Vznikly díky unikátním semenům, která obešla pohlavní rozmnožování

Zdroj: Výzkumný ústav pro krajinu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:00

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