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V Česku musíte odpracovat aspoň 35 let, abyste dostali slušný důchod. Spousta lidí na to nikdy nedosáhne

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Představte si, že se dočkáte důchodového věku, sepíšete žádost a místo výměru vám přijde dopis se zamítnutím. Pro tisíce Čechů nejde o teoretickou situaci. Stát totiž kromě věku hlídá ještě jednu podmínku a spousta lidí zjistí, že ji nesplňuje, až...
V Česku musíte odpracovat aspoň 35 let, abyste dostali slušný důchod. Spousta lidí na to nikdy nedosáhne

V Česku musíte odpracovat aspoň 35 let, abyste dostali slušný důchod. Spousta lidí na to nikdy nedosáhne

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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