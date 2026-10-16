V Česku musíte odpracovat aspoň 35 let, abyste dostali slušný důchod. Spousta lidí na to nikdy nedosáhne

Představte si, že se dočkáte důchodového věku, sepíšete žádost a místo výměru vám přijde dopis se zamítnutím. Pro tisíce Čechů nejde o teoretickou situaci. Stát totiž kromě věku hlídá ještě jednu podmínku a spousta lidí zjistí, že ji nesplňuje, až když už se s tím dá dělat jen málo.
Samotný věk nestačí
Pro řádný starobní důchod je kromě důchodového věku potřeba také alespoň 35 let důchodového pojištění. Tahle hranice platí beze změny i pro žadatele v roce 2026. Komu roky v den dosažení důchodového věku chybějí, tomu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důchod k tomuto dni nepřizná. Dostat ho může až od chvíle, kdy chybějící roky doplní.
Existuje i druhá varianta, při které stačí 30 let. Do nich se ale nezapočítává žádná náhradní doba, takže rozhodují jen roky, kdy člověk pracoval jako zaměstnanec, podnikal nebo si pojištění platil dobrovolně.
Co všechno se do odpracovaných let počítá
Slovo „odpracovat“ je trochu zavádějící. Kromě let s placeným pojistným se do součtu dostávají i takzvané náhradní doby. Patří k nim například:
péče o malé dítě; období, kdy člověk pobíral invalidní důchod třetího stupně; za určitých podmínek čas v evidenci úřadu práce.
Některé z nich, třeba dobu v evidenci úřadu práce, stát navíc započítá jen zkráceně.
Studium na střední či vysoké škole se do doby pojištění započítávalo jen do konce roku 2009. Kdo studoval později, tomu se školní léta do součtu sama nepřičtou. Výjimkou je jen řádně dokončené doktorské studium v prezenční formě.
Čísla, která překvapí
Jak rozšířený problém to je, ukazují údaje ČSSZ za rok 2024. Lidé tehdy podali 58 738 žádostí o starobní důchod včetně předčasného a úřad ve stejném roce 10 786 žádostí zamítl, což je zhruba 18 procent. Nejvíc jich neprošlo kvůli chybějícím letům pojištění. V předchozích letech byl podíl zamítnutí výrazně nižší.
Častou příčinou bývá neúplná evidence. Úřad počítá jen s obdobími, ke kterým má podklady, a ty za zaměstnance posílá hlavně zaměstnavatel. Když se doklad kdysi ztratil nebo vůbec nevznikl, roky v součtu chybějí, přestože člověk celou dobu chodil do práce. Na chybu se často přijde až po letech, kdy se staré doklady shánějí jen těžko.
Když v evidenci ČSSZ chybí doklad od zaměstnavatele, odpracované roky se do součtu nedostanou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Že je hranice nastavená příliš vysoko, opakovaně upozorňovali dosavadní ombudsmani a výhrady k ní měla ve své analýze českého penzijního systému i OECD. V evropském srovnání patří česká laťka k nejvyšším.
Když roky chybí, zbývá záložní cesta
Kdo potřebnou dobu pojištění nezíská, nemusí o důchod přijít úplně. Zákon nabízí takzvaný odložený starobní důchod, na který stačí výrazně méně let pojištění. Háček je v načasování, protože nárok vzniká až s odstupem po důchodovém věku. Rozhodující důchodový věk se navíc odvozuje od muže narozeného ve stejný den, takže ženám se vychované děti nezohlední.
Mezery lze částečně zaplnit také dobrovolným důchodovým pojištěním. Studium po osmnáctých narozeninách nebo dobu v evidenci úřadu práce si tak lze pojistit zpětně bez časového omezení, u ostatních mezer zákon zpětné placení omezuje.
Jednotlivé cesty k důchodu přehledně shrnuje tabulka:
Cesta k důchodu Potřebná doba pojištění Na co si dát pozor Řádný starobní důchod alespoň 35 let komu roky v důchodovém věku chybějí, dostane důchod až od data, kdy je doplní Varianta bez náhradních dob 30 let počítá se jen zaměstnání, podnikání a dobrovolně placené pojištění Odložený starobní důchod výrazně méně let nárok vzniká až s odstupem po důchodovém věku Každý rok navíc zvedá důchod
Hranice 35 let otevírá dveře k důchodu, o jeho výši ale rozhoduje i každý rok navíc. Procentní část důchodu vychází z výdělků a za každý celý rok pojištění k ní přibude další díl. Kdo má jen těsné minimum, dostane méně než kolega se stejnými příjmy, který pracoval o pár let déle.
Pro výši důchodu úřad sčítá jen roky pojištění, které jsou kompletní. Zbylé dny, ze kterých se celý rok nesloží, se na částce neprojeví.
Roky si zkontrolujte dřív, než podáte žádost
Nejlepší obranou je podívat se do vlastní evidence s předstihem. Na ePortálu ČSSZ k tomu slouží Informativní důchodová aplikace. Ukáže, s jakými obdobími úřad počítá a kde mu v záznamech něco schází. Chybějící období se dá dodatečně doložit, staré doklady se ale s každým rokem shánějí hůř.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/starobni-duchod-podrobne, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.cssz.gov.cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni, https://ceskeduchody.cz/zpravy/cssz-v-roce-2024-zamitla-pres-10-tisic-zadosti-o-duchod-neuspesnost-se-zvysila, https://ceskeduchody.cz/navody/urednici-cssz-popsali-co-vede-k-nizkemu-duchodu-nebo-uplnemu-zamitnuti-zadosti, https://www.finance.cz/553004-jeste-nedavno-stacilo-25-let-prace-co-byste-meli-vedet-o-dobe-pojisteni-na-duchod, https://www.podnikatel.cz/clanky/nepriznali-vam-duchod-protoze-vam-chybely-roky-druha-sance-existuje/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tisice-senioru-nemaji-narok-na-duchod-ombudsman-chce-zmenit-podminky-123276, https://www.echo24.cz/a/HfMCM/zpravy-domaci-zamitnuti-zadosti-o-duchod-stale-casteji-co-je-treba-splnit-chybejici-udaje-doba-pojisteni