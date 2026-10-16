V brněnských Žabovřeskách někdo napojil na auto vysoké napětí. Po 20 letech zůstává pokus o vraždu bez pachatele

Řidič osobního auta zaparkovaného v brněnských Žabovřeskách nasedl v srpnu 2006 do svého vozu, ke kterému vedl drát z blízké trafostanice. Neznámý muž v té chvíli sepnul proud vysokého napětí. Podle soudního znalce mohl tento útok člověka ve vozidle usmrtit, kriminalistům se ale i přes nalezený profil DNA a další stopy dodnes nepodařilo podezřelého vypátrat.
Jiskření u přední kapoty
Ráno 19. srpna 2006 přišel majitel ke svému modrému Fordu Focus, který stál zaparkovaný v ulici Jana Nečase v brněnských Žabovřeskách. Nedaleko odtud, na úpatí Wilsonova lesa, se předtím někdo vloupal do trafostanice. Uvnitř vytrhal elektrické vodiče v rozvodné skříni, ukradl elektroinstalaci a na spínač vysokého napětí namontoval kabel.
Vodič vedl přes větve stromů v neosvětlené části lesoparku do vzdálenosti přibližně šedesáti metrů od trafostanice. Emeritní vrchní komisař Vladimír Matoušek z krajského ředitelství jihomoravské policie v květnu 2016 pro server iDNES.cz uvedl, že neznámý pachatel tento drát připevnil na pravé přední kolo zaparkovaného Fordu Focus.
„Když řidič nasedl do vozidla, sepnul neznámý pachatel primitivní spínač a na kolo vozidla procházel elektrický proud vysokého napětí. Řidič zpozoroval jiskření před přední kapotou vozidla, proto z místa rychle vycouval a odjel domů,“ popsal Matoušek. Elektrický proud muže v autě nezasáhl.
Po příjezdu domů řidič celou událost vypověděl svému známému a požádal ho o zajištění kontroly trafostanice. Nakonec přivolali také policii, která začala místo prohledávat. Na asfaltové vozovce v prostoru, kde osobní auto parkovalo, našli kriminalisté stopy po hoření.
Holicí strojek s rezavými vlasy
K případu policisté přizvali soudního znalce z oboru elektrotechniky. Podle jeho zjištění útočník pospojoval více kusů různých druhů elektrických vodičů. Matoušek vzpomínal, že znalec „usoudil, že svým jednáním mohl muže v autě skutečně zabít“. Policie věc kvalifikovala jako pokus o vraždu s trestní sazbou od deseti do patnácti let vězení. Podle kriminalistů útok pravděpodobně nebyl cílený a dotyčný si vozidlo vybral náhodně.
Policejní technici detailně prohledali samotnou trafostanici, kde útočník zanechal řadu předmětů. Zajistili tam elektrický holicí strojek, střep ze zrcátka a vlasy či licousy, případně vousy rezavé barvy. Kriminalisté se domnívali, že se muž přímo uvnitř objektu stříhal a holil.
Kromě toho technici na místě našli původně bílé staré děravé ponožky, roztrhaný román Bitva od spisovatele Václava Řezáče, dva golfové míčky a úlomek kamenné soli. Mezi zajištěnými věcmi figurovaly také odřezané kousky černé izolace a elektrické vodiče různých druhů i délek.
„Tyto věci nechal v trafostanici pachatel. Prozkoumáním stop došli kriminalisté k závěru, že to byl muž. Jeho profil DNA je uložený v národní databázi,“ uvedl Matoušek. Podle kriminalistů pravděpodobně právě díky oholeným vousům a vlasům získali jeho biologický profil. Policie zároveň pracovala se starým popisem muže, kterému v roce 2006 bylo od dvaceti do třiceti let, měřil sto sedmdesát pět centimetrů a měl rezavé vlasy.
Noční praskání větví v lese
Vyšetřovatelé se v srpnu 2006 obrátili s prosbou o pomoc na veřejnost. Policisté vyslechli obyvatele z okolí trafostanice, poštovní doručovatelky i personál místního hotelu. Jedna ze svědkyň vypověděla, že během návštěvy u své známé v domě v ulici Jana Nečase slyšela přibližně půl hodiny před půlnocí praskání větví z blízkého lesa a připadalo jí, jako by se tam někdo pohyboval. Zvuky vycházely z míst, kde útočník věšel vodiče na stromy, kvůli chybějícímu osvětlení v této části lesoparku však žena nemohla uvést žádný popis.
Během prověřování kriminalisté vytipovali jako podezřelého muže z azylového domu, který chodil do Wilsonova lesa uklízet psí exkrementy a prodával železný šrot. V minulosti se svým známým ukradl radiátory na úřadě v brněnské městské části Komín. „Po porovnání jeho DNA s tím, co technici nalezli v trafostanici, však kriminalisté vyloučili, že má podíl také na pokusu o vraždu,“ sdělil Matoušek.
Další vloupání do brněnských trafostanic
Podle Matouška pocházel hledaný muž zřejmě z jiného města nebo kraje a v Jihomoravském kraji pobýval v roce 2006 pouze přechodně. „Policisté zatím nenašli svědka, který by je navedl správným směrem,“ konstatoval emeritní komisař v roce 2016.
Stejný muž se podle Matouškova tehdejšího vyjádření v roce 2006 pravděpodobně vloupal ještě do dalších tří brněnských trafostanic. Na začátku srpna šlo o objekt vily Stiassni v ulici Marie Pujmanové, na konci srpna o zařízení ve Větrné ulici v Bystrci a v říjnu o trafostanici ve Foerstrově ulici.
K případu ze Žabovřesk se později vrátili také detektivové v policejním kalendáři. V roce 2023 zůstával tento pokus o vraždu elektrickým proudem nadále neobjasněný.
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