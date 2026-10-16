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V brněnských Žabovřeskách někdo napojil na auto vysoké napětí. Po 20 letech zůstává pokus o vraždu bez pachatele

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V srpnu 2006 napojil neznámý muž v brněnských Žabovřeskách zaparkované auto na vysoké napětí z trafostanice. Uvnitř nechal holicí strojek a rezavé vlasy.
Ford Focus z roku 2006

Ford Focus z roku 2006

Zdroj: FOTO:Cutlass, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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