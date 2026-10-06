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V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka

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Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká dlouho plánovaná proměna. Dělníci se pustili do první etapy rekonstrukce, která přinese nové cesty, osvětlení i galerijní stezku s uměleckými díly. Hotová má být začátkem příštího léta.
V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka

V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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