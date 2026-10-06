V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka

V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezkaZdroj: Viktorie Beránková
Článek byl publikován 06.10.2026 17:00
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