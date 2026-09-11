V Bílovci vzniká první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji

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V Bílovci vzniká první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském krajiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na pozemku za nemocnicí v Bílovci vzniká zvířecí hřbitov, který má být podle tamní radnice prvním svého druhu v Moravskoslezském kraji. Od 6. října…
zvireci hrbitov
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