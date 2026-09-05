V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho

Lionel Messi už za argentinskou reprezentaci nenastoupí. Tamní fotbal se ale rozhodl, že jeho číslo deset ještě jednou dostane na hřišti vlastní prostor. Argentinská fotbalová asociace nařídila, aby se během aktuálního kola zápasy napříč mužskými i ženskými soutěžemi, futsalem a plážovým fotbalem v desáté minutě prvního poločasu na šedesát sekund zastavily.
Žádná taktická pauza, žádný VAR ani problém s osvětlením. Hra se přeruší proto, aby stadion jednu minutu tleskal hráči, který v pondělí oznámil konec reprezentační kariéry.
Volba desáté minuty samozřejmě nepotřebuje vysvětlení. Messiho číslo se během dvou desetiletí stalo s Argentinou tak pevně spojené, že federace ani nemusela hledat komplikovanější symboliku.
Jedna pocta nebude patřit jen nejvyšší soutěži
Právě rozsah celé akce dělá z gesta něco víc než běžné předzápasové video. AFA neurčila jeden vybraný duel v Buenos Aires ani víkendový šlágr. Přerušení se týká všech kategorií a disciplín pod její správou, mužských i ženských.
Stadiony vybavené obrazovkami mají ještě před výkopem pustit oficiální vzpomínkové video federace. Potom začne běžný zápas a v desáté minutě jej rozhodčí přeruší.
Na šedesát sekund se tak stejná věc odehraje na stadionech rozdílných velikostí a v soutěžích, které mají s Messiho vlastní kariérou zdánlivě velmi málo společného.
Právě tím gesto dobře vystihuje jeho postavení v argentinském fotbale. Pocta není organizovaná jen pro fanoušky reprezentace. Argentina ji rozprostřela přes celý svůj fotbalový systém.
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Číslo deset bylo dlouho spíš břemenem než bezpečným symbolem
Dnešní podoba Messiho vztahu s Argentinou může skoro zakrýt, jak složitá cesta k ní vedla. Dlouhé roky nebyl v reprezentačním dresu milován stejným způsobem jako v Barceloně. Každý neúspěch se porovnával s Diegem Maradonou, finálové porážky se měnily v otázky o jeho vůdcovství a v roce 2016 po dalším ztraceném finále Copa América dokonce krátce oznámil, že s národním týmem končí.
Vrátil se.
A právě návrat nakonec změnil způsob, jakým jeho argentinská kariéra skončila. Vyhrál Copa América, mistrovství světa 2022 a další Copa América. Do posledního mistrovství světa v roce 2026 vedl Argentinu znovu až do finále, tentokrát už bez vítězného konce.
Když po něm oznámil definitivní odchod, neodcházel jako hráč, kterému doma někdo vyčítá, co nedokázal.
Odcházel jako kapitán, jehož číslo teď federace použila jako časový údaj.
Šedesát sekund je možná vhodnější než další monument
Sportovní rozlučky často sklouzávají k tomu, kdo pojmenuje tribunu, odhalí větší sochu nebo připraví delší ceremoniál. Argentinská federace tentokrát zvolila něco jednoduššího.
Fotbal se skutečně zastaví.
To má svou sílu právě proto, že během zápasu se podobné minuty běžně nedávají zadarmo. Týmy řeší každý útok, čas, tlak a skóre. V desáté minutě ale budou všichni vědět, že jeden okamžik nepatří výsledku.
Messi odehrál za Argentinu 207 zápasů a vstřelil 125 branek. Čísla už jsou uzavřená. Tato minuta proto nic nového k jeho bilanci nepřidává a ani se o to nesnaží.
Je to spíš poslední připomínka, jak daleko se jeho vztah s vlastní zemí posunul.
Před deseti lety se v Argentině řešilo, zda je vůbec možné milovat Messiho stejně jako Maradonu. Tento víkend dostaly soutěže napříč zemí pokyn přestat na minutu hrát, jakmile časomíra ukáže číslo, které nosil na zádech.
To je odpověď, kterou už není potřeba dál vysvětlovat.
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Zdroje: Reuters – Argentina to honor Lionel Messi with 10th-minute tribute [1], AFP – Fútbol argentino homenajeará a Messi con aplausos en el minuto 10 [2].