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V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho

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Argentinská federace nařídila, aby se během aktuálního kola v desáté minutě zastavily zápasy mužů, žen, futsalu i plážového fotbalu a následovala minuta potlesku.
V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho

V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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