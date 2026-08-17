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V ANO se rýsuje žhavý kandidát na prezidenta. Podporu má u Zemana i Svobodných, dokud ale nebude souhlas Babiše, není nic jisté

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Česká politika má zvláštní disciplínu, ve které je světovou špičkou: vypouštění jmen na prezidenta s vědomím, že o ničem nerozhodují ti, kdo je vypouštějí.
V ANO se rýsuje žhavý kandidát na prezidenta. Podporu má u Zemana i Svobodných, dokud ale nebude souhlas Babiše, není nic jisté

V ANO se rýsuje žhavý kandidát na prezidenta. Podporu má u Zemana i Svobodných, dokud ale nebude souhlas Babiše, není nic jisté

Zdroj: Martin Strachoň/ Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kontext24

Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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