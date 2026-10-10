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V Anglii vzpomenuli na Mikloška. Souček byl u toho, v zápase ho penaltou poškodil rozhodčí

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Dennívýzva
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Šedesát tisíc lidí na London Stadium skandovalo chorál pro Luďka Mikloška. Tomáš Souček stál na trávníku poprvé po třech a půl měsících, a pak ho poškodil rozhodčí.
V Anglii vzpomenuli na Mikloška. Souček byl u toho, v zápase ho penaltou poškodil rozhodčí

V Anglii vzpomenuli na Mikloška. Souček byl u toho, v zápase ho penaltou poškodil rozhodčí

Zdroj: West Ham United
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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