V Anglii vzpomenuli na Mikloška. Souček byl u toho, v zápase ho penaltou poškodil rozhodčí

Večer 9. října 2026 měl být pro českou stopu ve West Hamu slavnostní. Byl. Jenže sportovní příběh zlomila situace, kterou by ve vyšší soutěži pravděpodobně opravil VAR. Souček se v londýnském derby s QPR vrátil do základní sestavy po zranění kotníkových vazů, které si přivodil 25. června proti Mexiku na mistrovství světa. Odehrál první poločas, zažil mohutnou poctu svému krajanovi, a odnesl si z trávníku spornou penaltu, po níž hosté šli do vedení. West Ham nakonec bral jen remízu 1:1.
Stadion zpíval pro Luďka
Nešlo o běžnou minutu ticha. West Ham připravil celostadionovou akci, jakou Championship málokdy vidí. Na velkoplošných obrazovkách běžely Mikloškovy záběry z 373 zápasů v kladivářském dresu. V Billy Bonds Stand vyrostla mozaika s nápisem „LUDO“, v Bobby Moore Stand vlály vlajky a tifo. Klavírní verze Mikloškova chorálu se rozlehla stadionem, a desítky tisíc hlasů ji převzaly.
Pak přišel nejsilnější moment. Mikloškova rodina nesla květinový hold čestnou uličkou, kterou tvořili bývalí spoluhráči. Následovala minuta potlesku. QPR, kde Mikloško strávil tři sezony mezi dvěma etapami ve West Hamu, vyprodalo celý hostující sektor, všech 3 001 vstupenek. Pietu tak sledoval i kompletní venkovní kotel.
Oproti zářijové vzpomínce před zápasem Česko–Anglie ve Fortuna Areně, kde se Mikloškovi tleskalo v mezistátním rámci, říjnový večer na London Stadium byl klubově mnohem širší a vizuálně výraznější. Mikloško za West Ham udržel 125 čistých kont, stal se Hráčem roku 1991 a zažil s klubem dva postupy. Oficiální web West Hamu ho označil za legendu, která spojovala český a anglický fotbal.
Penalta, která neměla být
V 18. minutě Souček po ztrátě míče skluzem zastavoval Paula Smytha. Rozhodčí Ruebyn Ricardo ukázal na značku. Nicolas Madsen proměnil a QPR vedlo 1:0.
Problém? Reprízy podle Guardianu ukázaly dvě věci. Zaprvé: kontakt přišel mimo pokutové území. Zadruhé: Souček šel do míče a hrál ho. Sky Sports zachytilo jeho šok z verdiktu. V Championship ale není VAR. Chybné rozhodnutí nešlo opravit a hosté měli gól zadarmo.
West Ham srovnal až v 70. minutě zásluhou Bowena. V nastavení pak dostal vlastní penaltu na vítězný gól, jenže Pierce Charles ji chytil a vytáhl ještě i dorážku Engelse. Remíza 1:1 znamenala promarněnou šanci na čelo tabulky.
Součkův řízený comeback
Pro Součka šlo o první soutěžní start sezony. Před zraněním na MS měl pověst téměř nezničitelného hráče; iDNES připomíná, že vážná zranění se mu v profesionální kariéře prakticky vyhýbala. O to těžší byla pauza. „Je to výzva, s jakou jsem se dosud nesetkal,“ řekl koncem června. „Nechci dělat žádná rozhodnutí v emocích, potřebuji čas.“
Čas dostal. Během reprezentační přestávky odehrál 65 minut v neveřejném přípravném utkání s Wycombe a dal penaltu. Proti QPR zvládl 45 minut, o přestávce ho trenér Nuno stáhl v dvojité změně. Podle nás jde o jasný signál řízeného návratu; fyzicky je zpět v provozu, ale plných devadesát minut, které pro něj bývaly samozřejmostí, zatím na pořadu nejsou.
Nová smlouva na obzoru
Součkův comeback zapadá do širšího kontextu. Podle médií citujících report The Athletic je West Ham s českým záložníkem ve finální fázi jednání o nové smlouvě. Současný kontrakt obsahuje opci na další rok, ale klub má údajně zájem o vylepšenou a delší dohodu. iSport psal o možném uzavření do konce října, zároveň dodával, že délka kontraktu ještě není dořešena. Oficiální potvrzení ze strany West Hamu zatím chybí.
Symbolický večer pro českou stopu v londýnském klubu se sportovně zlomil na jednom skluzovém zákroku a jednom chybějícím monitoru u postranní čáry. Souček je zpět. A Championship mu dluží jednu penaltu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl