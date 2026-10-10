V 70. letech se v Československu prodával za 3 400 Kčs. Dnes za něj sběratelé zaplatí klidně 50 000 Kč

Kdo v sedmdesátých letech dospíval na vesnici, pamatuje si jeho vrčení a namodralý kouř z výfuku. Malý motocykl Jawa, kterému se dodnes říká Pionýr, ze silnic mezitím skoro zmizel. Kusy, které přežily, dnes mění majitele za částky, nad kterými by tehdejší kupci jen nevěřícně kroutili hlavou.
Kolik tehdy stál nový stroj
V roce 1971 stál nový Pionýr v obchodě 3 400 Kčs. Dnes to zní jako drobné, jenže průměrná hrubá měsíční mzda tehdy podle údajů Českého statistického úřadu činila 1 997 Kčs. Nová motorka tak vyšla zhruba na 1,7 průměrného platu, a to byla pro většinu rodin pořádná investice.
Sportovní typ 21 býval v tuzemských prodejnách často k nesehnání. Velká část produkce mířila na export a továrna ho navíc vyráběla v menším počtu než typ 20.
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Na podzim 2023 se na aukci Retro Garáž v Lysé nad Labem dražila Jawa 50/20 Pionýr z roku 1972. Vyvolávací cena byla čistě symbolická, jedna koruna. Na motorce byl znát věk, přesto pořád vypadala tak, jak kdysi vyjela z továrny. Než šla do dražby, prošla důkladnou očistou a dostala se zpátky do pojízdného stavu. Kladívko nakonec dopadlo při 31 000 Kč.
Pionýr z roku 1972 šel do dražby v Lysé nad Labem po důkladné očistě a zprovoznění, kladívko dopadlo při 31 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O rok později se na podzimní aukci Retro Garáž vydražil jiný Pionýr typu 20, tentokrát za 26 000 Kč. I na aukci tedy cena nestoupá automaticky a hodně záleží na tom, kdo zrovna sedí v sále a jak moc o konkrétní kus stojí.
Za jaký kus dají sběratelé nejvíc
Pojízdný Pionýr s doklady se dnes dá koupit zhruba od 20 000 Kč. Za nejhezčí kusy v původním stavu ale sběratelé dávají až 50 000 Kč.
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Co sběratelé na Pionýrech oceňují, prozrazují popisy dražených kusů z Lysé nad Labem. Opakuje se v nich původní lak se zlatými linkami a výrobní štítek, jehož číslo odpovídá číslu motoru. U jednoho stroje v provedení De Luxe pořadatel navíc vyzdvihl platné doklady v podobě staré původní knížečky.
Nejstarší kusy hrají jinou ligu
Úplně jiné částky padají u nejstarších Pionýrů z padesátých let. Jeden kus typu 550 z roku 1957, kterému se kvůli tvaru sedla přezdívá Pařez, se na jaře 2024 v Lysé nad Labem vydražil za 111 000 Kč. Jawa 555 De Luxe z roku 1959 odešla na stejné aukci za 86 000 Kč.
U typů 20 a 21 ze sedmdesátých let takové sumy zatím běžné nejsou. I tak ale dobře zachovaný kus stojí v korunách mnohonásobně víc, než za kolik kdysi odjel z prodejny.
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Vybrané výsledky aukcí v Lysé nad Labem shrnuje tabulka:
Stroj Rok výroby Aukce Vydraženo za Pionýr typ 550 (Pařez) 1957 jaro 2024 111 000 Kč Jawa 555 De Luxe 1959 jaro 2024 86 000 Kč Jawa 50/20 Pionýr 1972 podzim 2023 31 000 Kč Než ho vytáhnete ze stodoly
Pokud doma objevíte zapomenutý Pionýr, vyplatí se postupovat v tomto pořadí:
Zjistit, o jaký typ jde, a zkontrolovat výrobní štítek i číslo motoru. Typ 20 poznáte podle plechových krytů nohou, kterým se říkalo „revmaplechy“. Sportovní typ 21 je nemá, místo nich dostal takzvané bříško, samostatné stupačky a širší řídítka s hrazdou. Dohledat všechno, co ke stroji zůstalo, od starých papírů po dobovou značku. S opravami nespěchat. Kupci nejvíc oceňují původní stav, kdežto repliky a díly z druhovýroby hodnotu spíš srážejí. Před prodejem porovnat inzeráty podobných kusů s výsledky veteránských aukcí, abyste věděli, kolik si můžete říct. Větší váhu mají vydražené částky, protože ukazují, kolik kupec opravdu zaplatil. Cena v inzerátu vyjadřuje jen představu prodávajícího. Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tenhle hrnec po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 40 000 Kč
Zdroje: https://www.retro-garaz.cz/aukce-podzim-2023-lysa/, https://zpravy.tiscali.cz/pionyr-na-pude-po-dedovi-nemusi-byt-srot-sberatele-za-dobry-kus-daji-i-63-000-kc-729347, https://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/v-aukci-se-vydrazily-veterany-za-13-milionu-hitem-byly-zase/r~508d338aa9dd11ef9af20cc47ab5f122/, https://www.retro-garaz.cz/aukce-jaro-2024-lysa/, https://www.autorevue.cz/stara-skodovka-za-milion-a-jeste-drazsi-jawa-na-aukci-v-lyse-nad-labem-to-zase-zilo, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jawa_50/21_Sport, https://autosalon.tv/novinky/retro/poklady-ceskych-stodol-a-garazi-jawa-pionyr-zachovaly-pincek-ci-fichtl-uz-dnes-stoji-spoustu-penez