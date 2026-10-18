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V 6. století se Slované učili germánské runy. Hovězí kost od Břeclavi přepsala dějiny

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Mezi střepy slovanského nádobí a stopami po dřevěných domech leželo obyčejné kostěné žebro. Na první pohled odpad z dávné kuchyně, jakých archeologové vyzvedávají stovky. Teprve při pozorném zkoumání se ukázalo, že povrch nese jemné rýhy, které rozhodně nevznikly náhodou.
V 6. století se Slované učili germánské runy. Hovězí kost od Břeclavi přepsala dějiny

V 6. století se Slované učili germánské runy. Hovězí kost od Břeclavi přepsala dějiny

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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