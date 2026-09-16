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Užovka stromová v Česku může být celá bílá a přežít roky v přírodě. Za zbarvením stojí gen, který blokuje pigment jen v kůži

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Poslední květnový den roku 2023 narazil herpetolog Mojmír Vlašín na svahu nad Vlárským průsmykem na dospělého samce užovky stromové, jehož tělo pokrývala rovnoměrně bílá kůže bez jediného náznaku typického olivového odstínu.
Užovka stromová v Česku může být celá bílá a přežít roky v přírodě. Za zbarvením stojí gen, který blokuje pigment jen v kůži

Užovka stromová v Česku může být celá bílá a přežít roky v přírodě. Za zbarvením stojí gen, který blokuje pigment jen v kůži

Zdroj: Foto: Lubor Ferenc / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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