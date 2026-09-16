Užovka stromová v Česku může být celá bílá a přežít roky v přírodě. Za zbarvením stojí gen, který blokuje pigment jen v kůži

Cihlově červený jazyk a modročerné oči prozrazovaly, že zvíře trpí leucismem, poruchou pigmentace kůže, při níž melanin chybí v pokožce, ale oční tkáně si tmavé zbarvení zachovávají. Vlašín samce pojmenoval Charles a po odběru vzorků ho vrátil do přírody s implantovaným čipem. Šlo teprve o druhý zdokumentovaný případ bílé užovky stromové v Česku: o rok dříve, v červenci 2022, se na téže lokalitě objevilo leucistické mládě, které bohužel krátce po odchytu uhynulo.
Proč modročerné oči vyloučily albinismus a potvrdily leucismus
Klíč k rozlišení obou pigmentačních odchylek spočívá v očích. Albinismus provází deficit enzymu tyrosinázy, takže melanin chybí v celém organismu, včetně duhovky, která pak prosvítá růžově až červeně. Leucismus zasahuje výhradně kožní pigmentové buňky, zatímco oční tkáně zůstávají nedotčeny. U Charlese byly duhovky popsány jako modročerné až černé, což jednoznačně směřovalo k diagnóze leucismu. Přesný gen, který za odchylku odpovídá, zatím zveřejněn nebyl; Vlašín odebral krev i šupiny pro izolaci DNA, výsledky analýzy ale dosud nepublikoval. Obecně se u leucistických obratlovců opakovaně zmiňují geny jako KIT, EDNRB nebo MITF, podílející se na migraci a přežívání pigmentových buněk; u českého jedince jde ovšem jen o analogii, nikoli o prokázanou příčinu.
Dva bílí hadi ze stejného průsmyku: náhoda, nebo lokální fenomén?
Před českými nálezy evidovala odborná literatura pouhých jedenáct publikovaných případů leucistické užovky stromové v celé Evropě. Dva záznamy z Vlárského průsmyku zvýšily celkový počet na třináct, a obě pozorování pocházejí ze stejného mapovacího kvadrátu 6974 v katastru Brumova. Na třech sledovaných lokalitách v okolí bylo v letech 2011–2015 odchyceno 76 jedinců a populační odhad se pohyboval mezi 127 a 191 kusy. Bílý samec tedy vyrostl uprostřed fungující, byť okrajové populace.
Genetická příbuznost obou leucistických jedinců prokázána nebyla. V malé, lokálně propojené populaci ale může recesivní odchylka kolovat snáze než v rozsáhlém areálu druhu. Dvě bílé užovky ze dvou po sobě jdoucích sezon na témže svahu stojí za pozornost jako potenciální lokální jev, i když bez výsledků DNA zůstává tato úvaha v rovině hypotézy.
Čtyři roky v kůži, kterou vidí každý dravec
Leucistický had čelí hned trojímu handicapu. Bílý povrch odráží více slunečního záření, takže se plaz zahřívá pomaleji než tmavě zbarvení soukmenovci, a u studenokrevného tvora znamená pomalejší termoregulace pomalejší metabolismus i reakce. K tomu přibývá zvýšená citlivost na ultrafialové záření a především nápadnost: bílé tělo na tmavém lesním podrostu funguje jako maják pro káně, poštolku i kunu. Přesto Charles dorostl do pohlavní dospělosti, kterou autor odhaduje na věk čtyř až pěti let. Vlašín přitom poznamenává, že mu za desítky let terénní práce prošly rukama stovky užovek stromových a leucistu zaznamenal až v roce 2023. Zajímavý je i paradox, který zmiňuje odborná literatura: některá kořist na bílého hada reaguje méně poplašeně než na běžně zbarveného predátora, protože ho nerozpozná jako hrozbu.
Kriticky ohrožený druh a pravidla, která platí i pro náhodného chodce
Užovka stromová patří podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy. AOPK ČR eviduje její výskyt v Podyjí, Bílých Karpatech, Poohří u Stráže nad Ohří a v malé populaci ve středním Povltaví. Na Vlársku se druh silně váže na synantropní stanoviště, tedy sklady dřeva, kamenné zídky, komposty a okraje zahrad. Kdo na bílého hada narazí, měl by:
- zachovat odstup a zvíře nerušit,
- pořídit snímek z bezpečné vzdálenosti,
- zaznamenat přesné místo a datum,
- nález nahlásit správě CHKO nebo prostřednictvím Nálezové databáze ochrany přírody.
Odchyt, držení i jakýkoli zásah do života kriticky ohroženého živočicha bez povolení hrozí pokutou až 100 000 Kč, ve zvlášť chráněném území i dvojnásobkem.
Proč dostal bílý had královské jméno
Pojmenování Charles odkazuje k návštěvě tehdejšího prince Charlese v nedalekém Hostětíně 22. 3. 2010, kde si britský následník prohlédl ekologické projekty obce a značku Tradice Bílých Karpat. V lidové slovesnosti bílý had přináší štěstí, a Vlašín v poznámce k odbornému záznamu označil leucistického samce za „krále hadů“. Charles je dnes pohlavně dospělý, nese identifikační čip s kódem 4AB 23A 26A a někde na svazích Vlárského průsmyku se patrně vyhřívá na slunci o něco déle než jeho tmavší příbuzní.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková