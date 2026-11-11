Uzená polévka s kroupami – přesně takto ji vařily naše babičky. Poctivý a silný vývar bez bujónu a chemických dochucovadel

Když se venku ochladí a člověk má chuť na pořádný domácí oběd, přijde vhod polévka, která nejen zahřeje, ale také zasytí. Poctivý vývar z vepřového masa, kořenová zelenina a měkké kroupy vytvářejí kombinaci, která připomíná kuchyni našich babiček. Každá lžíce nabídne kousek masa, sladkost mrkve a příjemně plnou chuť ječných krup. Není to žádná lehká zeleninová polévka, ale vydatné jídlo, po kterém už další chod často ani nepotřebujete.
Hlavní roli v tomto receptu mají ječné kroupy, surovina, která dnes trochu ustoupila moderním přílohám, přestože v minulosti patřila k základům našeho jídelníčku. Vyrábějí se z ječmene odstraněním vnějších vrstev zrna a podle stupně opracování mohou mít různou velikost. Naši předkové je využívali do polévek, kaší, nákypů i tradičního kuby. Byly dostupné, dobře skladovatelné a představovaly vydatný zdroj energie v době, kdy se vařilo především z toho, co hospodářství nabízelo. Jejich obliba se postupně vytrácela s rozšířením rýže a dalších snadno připravitelných příloh.
Kroupy si přitom zaslouží návrat do běžného vaření. Obsahují komplexní sacharidy, vlákninu a také beta-glukany, tedy rozpustnou vlákninu, která přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. V polévce mají navíc praktickou výhodu. Při správné přípravě si zachovávají příjemnou strukturu, vývar přirozeně zahustí a dodají mu charakteristickou plnost. Právě proto se tak dobře doplňují s vepřovým masem a kořenovou zeleninou.
Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete do polévky přidat několik sušených hub, které jí dodají příjemné lesní aroma. Výborně se hodí také majoránka, čerstvá petrželka nebo trocha česneku. Kroupy můžete podle potřeby zvolit menší, které se rychleji uvaří, nebo větší, pokud máte rádi výraznější strukturu. Tato polévka chutná skvěle jako samostatný oběd, ideálně s krajícem čerstvého chleba. A možná zjistíte, že na obyčejné kroupy, které bývaly samozřejmostí v kuchyních našich babiček, jsme trochu neprávem zapomněli.
Vepřová žebra opláchněte pod studenou vodou, vložte do většího hrnce a zalijte přibližně 2500–3000 ml studené vody. Přiveďte k varu a průběžně sbírejte pěnu, která se tvoří na povrchu. Poté ztlumte teplotu a maso vařte mírným varem přibližně 45–60 minut, aby vývar získal plnou chuť a maso začalo měknout.
Ječné kroupy několikrát propláchněte studenou vodou, dokud nebude voda téměř čirá. Pokud máte čas, nechte je předem namočené přibližně 30 minut, aby se zkrátila doba vaření. Poté je sceďte a připravte k přidání do polévky.
Mrkev a kořenovou petržel očistěte a nakrájejte na menší kostičky. Cibuli oloupejte a můžete ji krátce opéct nasucho na pánvi nebo přímo nad plamenem, aby získala výraznější aroma. Zeleninu přidejte do vývaru spolu s bobkovými listy a novým kořením.
Tip: Chcete-li polévce dodat výraznější chuť a vůni, přidejte hrst předem namočených sušených hub.
Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší kostky. Přidejte je do vývaru společně s propláchnutými kroupami a pokračujte ve vaření na mírném ohni přibližně 25–30 minut. Průběžně kontrolujte měkkost brambor i krup, aby se nerozvařily.
Uvařená žebra vyjměte z hrnce a nechte chvíli zchladnout, abyste s nimi mohli pohodlně pracovat. Maso oberte od kostí, nakrájejte nebo natrhejte na menší kousky a vraťte zpět do polévky. Nakonec dochuťte solí a černým pepřem a nechte ještě krátce prohřát.
Hotovou polévku rozdělte do hlubokých talířů a podle chuti posypte nasekanou čerstvou petrželkou. Podávejte ji horkou, ideálně s krajícem čerstvého chleba. Pokud ji necháte do druhého dne odležet, počítejte s tím, že kroupy nasáknou další vývar a polévka ještě zhoustne.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová