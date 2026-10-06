Uzavření kohoutu u moderní závlahy nefunguje. Tlak pružiny v podzemním ventilu zbytkovou vodu bez proudu nikdy nepustí

Podzemní automatická závlaha udržuje trávník i okrasné záhony v perfektní kondici po celou sezónu, ale s příchodem prvních podzimních mrazů se stává jedním z nejzranitelnějších prvků zahrady. Mnoho majitelů rodinných domů spoléhá na to, že stačí uzavřít přívod vody a otevřít odvodňovací ventil ve sklepě. Jenže podzemní polyetylenové rozvody leží v hloubce pouhých třiceti centimetrů, kde půda spolehlivě promrzá, a kvůli terénním vlnám v nich zůstávají litry vody. Bez správného profouknutí stlačeným vzduchem pak mráz nevratně roztrhá elektromagnetické ventily i drahé rotační postřikovače.
Zatímco domovní vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky kolem jednoho metru, trubky zahradní závlahy se z praktických důvodů ukládají těsně pod travní drn do hloubky dvacet až čtyřicet centimetrů. Jakmile v listopadu udeří první silnější noční mrazy, zemina v této hloubce rychle prochladne na bod mrazu. Podle
metodického návodu Colorado State University Extension k zazimování zahradních závlah je vytlačení veškeré vody z podzemních tras stlačeným vzduchem jediným spolehlivým způsobem, jak zabránit destrukci potrubí a armatur. Spoléhání na samospád je u moderních závlah fyzikální nemožností. Proč samotný gravitační výpustný ventil selhává
Základním omylem je představa, že po otevření vypouštěcího ventilu voda z celého systému jednoduše vyteče samospádem. V praxi tomu brání dva hlavní faktory: hydraulika terénu a konstrukce elektromagnetických ventilů.
Polyetylenové potrubí kopíruje reliéf zahrady, což vytváří desítky lokálních průhybů a protispádů, kde voda zůstane uvězněna jako v sifonu. Mnohem větší překážku však představují samotné elektromagnetické ventily v šachtě. Tyto ventily fungují jako jednosměrné uzávěry řízené tlakem vody a pružinou. Když je ventil bez elektrického signálu, pružina tlačí pryžovou membránu do sedla a ventil je neprodyšně uzavřen. Voda z jednotlivých větví se přes něj zpět do sklepního odtoku fyzicky nemá jak dostat.
Navíc v samotném těle ventilu i v jemných ovládacích kanálcích zůstává zbytková voda. Led při fázové přeměně zvětší objem o devět procent a vyvine tlak přesahující dvě stě megapascalů. Křehký polypropylenový nebo nylonový korpus ventilu pod tímto tlakem okamžitě praskne v závitu nebo se vytrhne těsnicí membrána. Podobně jako při
zazimování venkovního vodovodního kohoutu na fasádě domu vyžaduje i závlahový systém důsledné odstranění vody z celého úseku před první vlnou mrazů. Elektromagnetické ventily v podzemní šachtě jsou na zamrznutí vody nejnáchylnější. Foto: Rennett Stowe / Wikimedia Commons CC BY 2.0 Tlak versus objem vzduchu: Proč malý autopístový kompresor nefunguje
Při profukování závlahy dělá mnoho majitelů fatální technologickou chybu ve volbě kompresoru. Pokus profouknout trubky malým bezolejovým kompresorem na dofukování pneumatik nebo stříkací pistolí končí buď spáleným nářadím, nebo zničeným systémem.
K vytlačení vodního sloupce z podzemních trubek totiž nepotřebujete vysoký tlak, ale obrovský okamžitý objem vzduchu (průtok v litrech za minutu). Malý hobby kompresor síce dokáže natlakovat osm barů, ale má průtok pouze padesát litrů za minutu. Když takový kompresor připojíte na trubku o průměru třicet dva milimetrů, vzduch si v horní části trubky prorazí úzký kanálek a probublá ven, zatímco většina vody zůstane ležet na dně potrubí.
Příliš vysoký tlak navíc představuje extrémní nebezpečí. Tlak nad čtyři bary může vystřelit trysky z těl postřikovačů a roztrhnout plastové spoje. Pro bezpečné a účinné vyfouknutí potřebujete kompresor s tlakovou nádobou o objemu alespoň dvacet čtyři až padesát litrů a dodávaným množstvím vzduchu minimálně sto padesát až dvě stě padesát litrů za minutu, přičemž výstupní tlak na redukčním ventilu musí být seřízen na maximálně tři až tři a půl baru.
Nejčastější chyba při zazimování zahrady. Zapomenutá hadice zničí fasádní kohout i po zastavení vody Srovnávací tabulka: Parametry profukování pro různé části závlahy
Různé komponenty závlahového systému snesou odlišné zatížení. Před zapnutím kompresoru si proto ověřte limity jednotlivých větví:
Část závlahového systému Maximální bezpečný tlak Doporučená doba profuku Kritické riziko při chybě Rotační postřikovače (rotory) 3,0 až 3,5 baru 60 až 90 sekund Spálení vnitřní turbínky třením na sucho Statické rozprašovací trysky 2,5 až 3,0 baru 45 až 60 sekund Vystřelení trysky z pouzdra a poškození pružiny Kapková závlaha (drip line) 1,5 až 2,0 baru 45 až 60 sekund Roztržení tenkostěnné trubky a vytlačení kapkovačů Ventilová šachta a rozdělovač 3,0 baru Opakovaně 30 sekund Roztržení nylonového těla ventilu mrazem Dílenský vzduchový kompresor s regulátorem tlaku pro postupné vyfukování sekcí závlahy. Foto: Mark Hunter / Wikimedia Commons CC BY 2.0 Správný technologický postup krok za krokem
Při profukování závlahy postupujte systematicky a dodržujte prověřený sled kroků:
Nejprve uzavřete hlavní přívod vody do závlahového systému a vypusťte tlak otevřením odvodňovacího ventilu v technické místnosti nebo ve sklepě. Dbejte na to, aby byl vodovod odpojen a zabezpečen v souladu se zásadami technických norem a
§ 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, které ukládají povinnost chránit vnitřní vodovod před mrazem i zpětným nasátím provozní vody.
Kompresor připojte k rychlospojce na odvodňovacím T-kusu za hlavním uzávěrem. Nikdy nepřipojujte stlačený vzduch před zpětnou klapku nebo hlavní ventil domu. Na kompresoru nastavte výstupní tlak na tři bary a natlakujte vzdušník. Na řídicí jednotce spusťte manuální režim pro první zónu – ideálně tu, která je nejvýše položená nebo nejdále od zdroje vzduchu.
Otevřete přívod vzduchu z kompresoru do potrubí. Postřikovače dané zóny se vysunou a začnou chrlit proud vody. Jakmile se proud vody změní v jemný aerosol a bílou mlhu, nechte vzduch proudit ještě přibližně patnáct sekund a ventil kompresoru uzavřete. Celý proces na jedné zóně by neměl přesáhnout dvě minuty. Proudící stlačený vzduch se totiž v suchém potrubí třením prudce zahřívá a mohl by roztavit vnitřní převodové mechanismy rotačních trysek.
Nejoblíbenější zahrádkářský zlozvyk končí fatální havárií. Stará deka na dně šachty natáhne vlhkost a promění se v tvrdý betonový led obalující drahý přístroj Druhý cyklus a co udělat s řídicí jednotkou
Po profouknutí všech jednotlivých sekcí nechte kompresor i potrubí zhruba deset minut odpočinout. Během této doby stékající kapičky vody z vnitřních stěn trubek stečou do nejnižších bodů. Poté celý proces zopakujte ještě jednou, zónu po zóně. Při druhém cyklu stačí obvykle pouhých dvacet až třicet sekund na větev, dokud z trysek nejde pouze suchý vzduch.
Po dokončení vyfukování nezapomeňte na samotnou řídicí jednotku a ventilovou šachtu. Podle technických doporučení portálu
TZB-info k ochraně vodovodních armatur a měřidel před promrzáním hrozí venkovním šachtám prochladnutí přes poklop, podobně jako při ochraně vodoměrné šachty a armatur před mrazem. Ventilovou šachtu na zahradě proto zevnitř zateplete kusem nenasákavého extrudovaného polystyrenu.
Řídicí jednotku (například Hunter nebo Rain Bird) neumístěnou v teple nikdy neodpojujte kompletně ze zásuvky. Přepněte ji pouze do režimu vypnuto (režim Off nebo Rain Sensor). Malý vnitřní transformátor jednotky generuje nepatrné zbytkové teplo, které spolehlivě zabrání kondenzaci vlhkosti a oxidaci citlivých tištěných spojů uvnitř plastového pouzdra během chladných zimních měsíců. Stejně tak demontujte nebo chraňte vnější dešťový senzor, jehož hygroskopické terčíky by nasáklé vodou mráz nevratně poškodil.
Mrazuvzdorné květináče na terase v zimě snadno popraskají. Voda v pórech a podmisce při mrazu roztrhne i pálenou hlínu Zdroje fotografií zazimovani_automaticke_zavlahy_postrikovac: Andrew Fogg / Wikimedia CC 2.0 elektromagneticke_ventily_zavlahy_sachta: Rennett Stowe / Wikimedia CC 2.0 vyfukovani_zavlahy_kompresor_tlak_vzduchu: Mark Hunter / Wikimedia CC 2.0