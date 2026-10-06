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Uzavření kohoutu u moderní závlahy nefunguje. Tlak pružiny v podzemním ventilu zbytkovou vodu bez proudu nikdy nepustí

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Pouhé vypuštění zahradního ventilu automatickou závlahu před mrazem neochrání. Zjistěte, proč voda v trubkách zůstává, jaký tlak kompresoru bezpečně vyfoukne ventily i trysky a čemu se vyvarovat.
Výsuvný postřikovač zahradní automatické závlahy stříkající vodu na trávník.

Výsuvný postřikovač zahradní automatické závlahy stříkající vodu na trávník.

Zdroj: Andrew Fogg / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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