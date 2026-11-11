Úžasný recept na univerzální těsto na vafle a lívance – celý fígl je v této 1 surovině navíc. I s pečením mám za 20 minut hotovo

Představte si líné víkendové ráno, kdy se z kuchyně začne linout vůně čerstvě připravovaných vaflí. Děti už netrpělivě čekají u stolu a vy vytahujete z vaflovače jeden zlatavý kousek za druhým. Tentokrát ale nepůjde o obyčejnou snídani. Mandlová mouka dodá těstu jemnou oříškovou chuť a nasekané mandle, které předem krátce opečete v troubě, se postarají o výraznější aroma a příjemné křupnutí.
Vafle mají své kořeny ve středověké Evropě, kde se těsto peklo mezi dvěma rozpálenými kovovými deskami. Postupně vznikaly různé podoby podle místních tradic a surovin. Dnes patří k oblíbeným sladkým snídaním v mnoha zemích, od belgických nadýchaných vaflí až po tenčí a křehčí domácí varianty. Jejich kouzlo spočívá také v tom, že se dají snadno přizpůsobit chuti celé rodiny.
V tomto receptu má důležitou roli mandlová mouka, která se vyrábí z jemně mletých mandlí. Oproti běžné pšeničné mouce obsahuje více tuku a méně škrobu, proto těstu propůjčuje vláčnější strukturu a přirozeně nasládlý oříškový tón. Protože je ale v receptu kombinovaná s pšeničnou moukou, vafle si zachovají potřebnou pevnost a dobře se propečou. Podmáslí navíc v kombinaci s jedlou sodou pomáhá vytvořit jemnější a nadýchanější těsto.
Nemusíte je připravovat jen k snídani. Zabalte několik kousků dětem na piknik nebo jim je nabídněte jako sladkou odpolední svačinu. S čerstvými malinami, borůvkami a trochou šlehačky budou působit slavnostněji, zatímco med nebo javorový sirup podtrhnou jejich oříškovou chuť. Pokud chcete výraznější mandlové aroma, přidejte do těsta trochu nasekaných pražených mandlí navíc. Upečené vafle nechte před uložením zcela vychladnout a uchovávejte je v uzavřené nádobě v lednici, nejlépe do dvou dnů. Před podáváním je krátce prohřejte v toustovači nebo troubě, aby znovu získaly příjemně křupavý povrch.
Mandle nasekejte ostrým nožem na menší kousky a rozprostřete je na plech vyložený pečicím papírem. Vložte je do trouby předehřáté na 160 °C a opékejte přibližně 5 minut. V polovině času je promíchejte, aby se opékaly rovnoměrně, a poté je nechte vychladnout.
Máslo nakrájejte na menší kousky a pomalu rozpusťte v kastrůlku na mírném ohni. Poté ho odstavte a nechte zchladnout na pokojovou teplotu. Horké máslo by při spojení s vejci mohlo způsobit jejich sražení.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku a přidejte mandlovou mouku, cukr, prášek do pečiva, jedlou sodu a sůl. Vše důkladně promíchejte metličkou, aby se kypřicí přísady rovnoměrně rozprostřely. Nakonec vmíchejte také vychladlé pražené mandle.
V jiné míse prošlehejte podmáslí s vejci, rozpuštěným máslem a mandlovým extraktem. Směs míchejte, dokud se jednotlivé suroviny nespojí do hladkého základu. Dbejte na to, aby máslo nebylo teplé.
Tekutou směs vlijte k suchým surovinám a krátce promíchejte metličkou. Těsto nemusí být dokonale hladké, důležité je pouze spojení všech ingrediencí. Dlouhé míchání by mohlo způsobit, že budou hotové vafle tužší.
Vaflovač předehřejte podle pokynů výrobce a pečicí plochy lehce potřete olejem. Nabírejte přiměřené množství těsta a rovnoměrně ho rozdělte do formy, aby při pečení nepřetékalo. Vafle pečte přibližně 3–5 minut dozlatova, dokud nebudou mít křupavý povrch a měkký střed.
Hotové vafle opatrně vyjměte a podávejte ještě teplé. Můžete je přelít medem nebo javorovým sirupem a doplnit čerstvým ovocem. Pokud je chcete servírovat později, nechte je vychladnout na mřížce, aby se nezapařily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová