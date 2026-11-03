Úžasný recept na koláčky od stařenky Louhánové – těsto je jako peřinka. Peču z něj buchty, šátečky a české koláče

Kynuté koláče patří k pečení, které si snadno spojíte s návštěvou u babičky, rodinnou oslavou nebo nedělním odpolednem, kdy se na stole objeví talíř ještě vlažných moučníků. Z trouby se line vůně čerstvě upečeného těsta, okraje se zbarvují dozlatova a uprostřed čeká sladká náplň. Někdo sáhne nejdříve po makovém koláči, jiný dává přednost jemnému tvarohu. Právě možnost vybrat si podle vlastní chuti dělá z těchto tradičních moučníků pečení, které se hodí pro obyčejné odpoledne i slavnostní chvíle.
Koláče mají v českých zemích pevné místo také díky svatebním a posvícenským tradicím. Významnou pověst si získaly například chodské koláče, které se pojí s rodinnými slavnostmi a lidovými zvyky. Svatební koláče nebyly jen pohoštěním, ale také součástí příprav na svatbu, kdy se pekly pro hosty a rozdávaly jako výslužka. Pečení se tak předávalo z generace na generaci a jednotlivé rodiny si uchovávaly vlastní osvědčené recepty.
Dnes si kynuté koláče můžete upéct kdykoli, nejen při slavnostní příležitosti. Z jednoho těsta připravíte dvě oblíbené varianty a každý si vybere podle své chuti. Maková náplň nabídne výraznou chuť a příjemnou vůni, zatímco tvarohová přinese jemnost a lehce svěží kontrast. Právě rozdílné náplně dodávají koláčům pestrost, aniž by bylo nutné připravovat dva druhy těsta.
Domácí koláče se hodí k odpolední kávě, na rodinnou návštěvu i na slavnostní stůl. Nejlepší bývají ještě mírně vlažné, kdy je těsto měkké a náplň krásně vynikne. Pokud chcete mít na plechu obě varianty, rozdělte těsto na části a naplňte je podle chuti. Makovou náplň můžete dochutit trochou skořice, do tvarohu se zase hodí rozinky. Takové pečení spojuje rodinné vzpomínky s chutěmi, ke kterým se člověk rád vrací.
Do mísy nalijte mléko, přidejte polovinu cukru a rozdrobte droždí. Směs důkladně promíchejte vidličkou, aby se droždí rozpustilo. Mísu zakryjte a nechte kvásek několik minut na teplém místě, dokud nezačne pěnit.
Do velké mísy nasypte mouku, přidejte prášek do pečiva a zbylou část cukru. Přilijte trochu oleje a promíchejte sypké suroviny, aby se rovnoměrně spojily. Připravte si také trochu vlažné vody, kterou později přidáte do těsta podle potřeby.
Jakmile kvásek vzejde, přidejte ho k mouce a ostatním surovinám. Přilijte trochu vlažné vody a začněte těsto ručně zpracovávat. Podle potřeby přidávejte vodu postupně, dokud nezískáte měkké těsto, které se nebude lepit ke stěnám mísy.
Zpracované těsto vytvarujte do bochánku a lehce ho poprašte moukou. Mísu zakryjte čistou utěrkou a postavte na teplé místo bez průvanu. Nechte těsto kynout přibližně 120 minut, dokud viditelně nezvětší svůj objem.
Vykynuté těsto přeneste na pomoučněnou pracovní plochu a znovu ho krátce propracujte. Vytvarujte bochánek a připravte ho k dalšímu zpracování. Pracovní plochu podle potřeby lehce poprašte moukou, aby se těsto nelepilo.
Těsto roztáhněte na pracovní ploše, lehce ho potřete olejem a přeložte napůl. Poté ho znovu roztáhněte, opět potřete olejem a ještě jednou přeložte. Nakonec ho připravte k rozválení a tvarování koláčů.
Mletý mák nasypte do menšího hrnce a přidejte moučkový cukr podle chuti. Přilijte malé množství mléka a směs důkladně promíchejte, aby vznikla hustá, hladká hmota. Mléko přidávejte postupně, protože náplň má zůstat dostatečně hustá, aby z koláčů nevytékala.
Hrnec postavte na mírný oheň a makovou směs několik minut zahřívejte. Během zahřívání ji průběžně míchejte, aby se nepřichytila ke dnu. Hotovou náplň odstavte a nechte ji před plněním koláčů vychladnout.
Do mísy vložte tvaroh a přidejte moučkový cukr a vanilkový cukr. Přilijte mléko, přisypte rozinky a skořici a vše důkladně promíchejte. Náplň upravte tak, aby měla hustou konzistenci a dobře držela v důlcích těsta.
Vykynuté těsto rozválejte na pomoučněné pracovní ploše na plát silný přibližně 4 mm. Sklenicí vykrajujte kolečka stejné velikosti a přenášejte je na vymazaný plech. Dnem sklenice vytvořte uprostřed každého kolečka důlek, do kterého později vložíte náplň.
Do připravených důlků rozdělte makovou nebo tvarohovou náplň. Okraje koláčů potřete žloutkem rozšlehaným s trochou mléka, aby se při pečení pěkně zbarvily. Koláče nechte ještě krátce dokynout a mezitím předehřejte troubu na 200 °C.
Plech vložte do předehřáté trouby a koláče pečte přibližně 15 minut dozlatova. Během pečení sledujte jejich povrch, protože přesný čas závisí na velikosti koláčů a vlastnostech trouby. Upečené koláče vyjměte a nechte vychladnout na plechu nebo na mřížce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová