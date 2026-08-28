Úžasná banánová roláda s čokoládovým krémem – vláčná, krásná a tak snadná, že ji zvládne každý. Úspěch zaručen

Existují chuťové dvojice, které jednolyše nikdy neomrzí, a spojení zralých banánů s poctivou čokoládou stojí na samotném vrcholu sladkého nebe. Banánová roláda s čokoládovým krémem představuje naprosto dokonalý dezert pro sváteční odpoledne i víkendové hřešení u kávy. Zapomeňte na těžké a přeslazené moučníky s umělými tukovými krémy. Tento recept staví na nadýchaném kakaovém korpusu a sametové náplni z mascarpone a rozpuštěné čokolády, která dává celému řezu neuvěřitelnou lehkost.
Kombinace banánu a čokolády má bohatou historii v jihoamerické i evropské gastronomii, kde se tyto ingredience začaly propojovat už počátkem 20. století. Roláda jako taková sice vychází z francouzské tradice lehkých piškotových rolád, ale přidání celého banánu doprostřed jí dodává nejen vizuálně atraktivní vzhled na řezu, ale především přirozenou šťavnatost. Banán zabraňuje tomu, aby byl piškot suchý, a zároveň skvěle vyvažuje hořkosladké tóny kvalitní čokolády.
Tento variabilní dezert navíc nabízí spoustu prostoru pro vaše vlastní kulinářské nápaditosti. Pokud chcete krém ještě více ozvláštnit, můžete do něj před srolováním přisypat nasekané pražené lískové oříšky, plátky mandlí nebo kousek strouhaného kokosu. Pro dospělé strávníky se zase nabízí piškotový korpus lehce pokapat kapkou kvalitního rumu či kávového likéru. Vychlazená z lednice a nakrájená na silnější plátky představuje tato roláda naprostou korunu každého sladkého stolu.
Troubu předehřejte na 180 °C a velký plech vyložte pečicím papírem. Žloutky oddělte od bílků a vyšlehejte je s polovinou cukru do světlé a nadýchané pěny. Přidejte prosátou mouku, kakao a prášek do pečiva a krátce promíchejte.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte zbývající cukr a šlehejte, dokud nebude sníh pevný a lesklý. Potom ho po částech opatrně vmíchejte do žloutkové směsi, aby těsto zůstalo co nejvíce nadýchané.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech. Pečte při 180 °C přibližně 12–13 minut, aby piškot zůstal pružný a nevysušil se. Upečený korpus vyjměte z trouby a ještě teplý ho opatrně překlopte na čistou, mírně vlhkou utěrku.
Odstraňte pečicí papír a piškot pomocí utěrky ihned srolujte do rolády. Nechte ho v tomto tvaru úplně vychladnout, protože předčasné rozbalení by mohlo způsobit praskání. Mezitím připravte čokoládový krém.
Hořkou a mléčnou čokoládu nalámejte na menší kousky a spolu s mlékem ji pomalu rozpusťte ve vodní lázni. Potom ji nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Smetanu vyšlehejte s mascarpone a moučkovým cukrem do pevného krému a následně do něj jemně vmíchejte vychladlou čokoládu.
Hotový čokoládový krém dejte přibližně na 30 minut do chladničky, aby trochu zpevnil. Vychladlý piškot opatrně rozbalte a rovnoměrně ho potřete většinou krému. U jednoho kratšího okraje nechte krém o něco silnější, protože právě tam položíte banány.
Banány oloupejte a položte je vedle sebe podél jednoho kratšího okraje piškotu. Pomocí utěrky nebo pečicího papíru roládu opatrně stočte tak, aby banány zůstaly uvnitř a piškot se příliš neutáhl. Povrch můžete potřít zbylým čokoládovým krémem.
Banánovou roládu s čokoládovým krémem uložte alespoň na 60 minut do chladničky. Před podáváním ji nechte krátce povolit při pokojové teplotě a krájejte ostrým nožem na silnější plátky. Roláda bude nejhezčí, když bude na každém řezu dobře vidět celý banán obalený čokoládovým krémem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová