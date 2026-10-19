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Už žádný zápach z odpadu, efektivně ho pohltí lžička mleté skořice

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Skořice se nehodí jen pro přípravu sladkých laskomin. Skvěle vám pomůže i s údržbou odpadu a zbaví vás nepříjemného zápachu.
Už žádný zápach z odpadu, efektivně ho pohltí mletá skořice

Už žádný zápach z odpadu, efektivně ho pohltí mletá skořice

Zdroj: Foto: Ks.mini / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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