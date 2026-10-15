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Už se ochlazuje. Toto je potřeba neprodleně udělat s plastovými okny

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Dennívýzva
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Ranní chlad v bytě, studený parapet a klika, která se při zavírání otáčí podezřele snadno. Takové signály se objevují s prvními podzimními mrazíky a většina lidí je spojí s jediným: okna prostě netěsní. Jenže ne vždy je skutečnost tak jednoduchá.
Už se ochlazuje. Toto je potřeba neprodleně udělat s plastovými okny

Už se ochlazuje. Toto je potřeba neprodleně udělat s plastovými okny

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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