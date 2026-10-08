Už od 56 let mohou dostávat téměř 2 000 zlotých měsíčně. Poláci, ale musí splnit několik podmínek

Tato dávka není určena pro ženy a muže, kteří dosáhli důchodového věku. Právě naopak. Je určena těm, kterým do důchodu ještě pár let zbývá. Rozhodně však není určena pro všechny a má skutečně přísná kritéria, která je třeba dodržet.
Zvláštní ochrana
Podle článku 39 zákoníku práce je zvláštní ochrana poskytována zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovní smlouvy, kterým nezbývají více než čtyři roky do dosažení důchodového věku, za předpokladu, že jim délka pracovního poměru umožňuje získat nárok na důchod po dosažení tohoto věku. V praxi to znamená, že zaměstnavatel obecně nemůže vypovědět smlouvu ženě, která dosáhla věku 56 let, ani muži, který dosáhl věku 61 let.
Je dobře, že zákoník práce myslí na osoby, které přijdou o práci těsně před důchodem. Právě toho se mnozí z nich bojí. Tato situace pro ně totiž může být skutečně stresující. Najít si práci ve vyšším věku není zrovna jednoduché. A právě podpora zákona může být klíčová pro mnohé osoby. Potvrdil mi to můj strýc, který se obává toho, aby tři roky před důchodem o práci nepřišel. V jeho firmě se totiž propouští.
Ochrana není pro každého
Bohužel však zákoník nemyslí úplně na každého. Nevztahuje se na zaměstnance, kteří pracují na dobu určitou. Navíc nemyslí ani na situaci, kdy zaměstnavatel vyhlásí bankrot, případně je společnost v likvidaci. Je to logické. Jsou to situace, kdy si nelze vymáhat další pokračování v zaměstnání. Strýc má naštěstí smlouvu na neurčito. Otázkou však je, jak situaci celkově firma ustojí.
Naštěstí na takové osoby myslí stát a poskytuje jim jistý předdůchodový příspěvek. Jedná se o finanční měsíční podporu pro osoby v období předcházejícím odchodu do důchodu, které přišly o práci z důvodů, které nelze ovlivnit. Přesto však dávka není poskytována automaticky. Pro její výplatu je třeba splnit ještě několik podmínek.
Podmínky výplaty
Nárok na tuto dávku mají osoby, které ztratily zaměstnání z důvodu likvidace nebo insolvence. Navíc však tato osoba musí mít určitou dobu praxe, která opravňuje k důchodu. Dávka je dostupná i pro podnikatele, kteří činnost vykonávali nejméně 24 měsíců a platili si sociální pojištění. Činnost by v takovém případě měla být ukončena kvůli úpadku.
Další podmínky
Výše jmenovaným však podmínky nekončí. Dávku může dostat pouze ten, kdo byl již registrovaný na úřadu práce a pobíral podporu minimálně 180 dnů. Člověk musí dokázat, že po celou dobu evidence s úřadem spolupracoval a neodmítl nabídku práce. Poté je potřeba podat žádost na ZUS v příslušné lhůtě, která je 30 dnů od obdržení dokladu potvrzujícího požadovanou dobu pobírání dávky.
Pozor na omezení
Ocitli jste se právě v popisované situaci a přemýšlíte nad tím, že si o dávku zažádáte. Pak byste ještě měli vědět, že pobírání předdůchodového příspěvku nevylučuje možnost si přivydělat. Jenže jsou tu jistá omezení. Finanční limity jsou stanovené na celý finanční rok, tedy od 1. března 2026 do 28. února 2027 a liší se od limitů pro běžné důchody.
Příjem ze zaměstnání nebo brigády musí být sledován podle dvou hodnot. Bezpečná zóna je výdělek do výše 2225,90 PLN hrubého měsíčně. V takovém případě dostanete dávku v plné výši. Pokud překročíte hranici 6232,50 PLN hrubého, pak dojde k okamžitému pozastavení výplaty dávky. Výdělek mezi těmito ukazateli znamená snížení měsíční platby od ZUS.
Zdroje článku: gospodarka.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, forsal.pl, www.storicko.cz