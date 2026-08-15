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Už nikdy pro zázvor do obchodu. Vypěstovat ho doma není žádná vědy, vždy ho bude dost, a navíc zdarma

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Zázvor je jedno z nejznámějších tuzemských koření. Kromě vaření se uplatní i při nachlazení a dalších zdravotních potížích. Má nezaměnitelnou vůni i mnoho přínosů.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Vatadoshu / Creative Commons / Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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