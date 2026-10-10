Už i Megan Fox: Slavná kráska nabízí fanouškům placený obsah, láká na něj spoře oděná

Megan Fox je přezdívána sexsymbol tisíciletí
Megan Fox (40) bezpochyby patří mezi nejkrásnější herečky této éry, právem se jí přezdívá „sexsymbol tisíciletí“. Herectví se věnovala už od malička, posléze se v pubertě snažila prosadit jako modelka, ale časem se k herectví naplno zase vrátila. Svou kariéru odstartovala filmem Sestry na Bahamách a posléze se začala objevovat v seriálech, které se v té době těšily velké popularitě – například Dva a půl chlapa. Až hollywoodský snímek Transformers z ní ale učinil celosvětově známou hvězdu stříbrného plátna.
Scéna, ve které se v crop topu odhalujícím její ploché bříško a těsných džínách opírá o kapotu auta, je dnes už legendární. Megan Fox se nestala jen vyhledávanou herečkou, ale rovněž sexsymbolem. Toužily (a stále touží) po ní miliony mužů na celém světě a opakovaně se objevila v žebříčcích nejatraktivnějších žen světa.
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Ačkoliv Megan Fox pochází z katolické rodiny a měla v tomhle ohledu poměrně přísnou výchovu, známá herečka se rozhodně nevyhýbá intimním tématům a není stydlivá. V minulosti se pro účely focení svlékla a ukázala svoje dokonalé tělo. Je i autorkou poměrně kontroverzních výroků, například: „Myslím, že Bůh, vesmír, nebo cokoli, v co věříte, dal mužům hrubou fyzickou sílu a ženám jejich sexualitu. Je tak snadné s ní muže ovládat, takže nevím, proč bych ji nepřijala a nenechala se jí posílit.“ V minulosti se také nechala slyšet, že je bisexuální a „má libido patnáctiletého kluka“.
Slavná kráska nabízí fanouškům placený obsah
Teď rozvířila stojaté vody internetu znovu, a to když oznámila, že fanouškům nabídne placený obsah, který „nenajdou nikde jinde“. Láká na něj přitom i odvážnými fotografiemi, na kterých je spoře oděná. Na další fotce je pak vyfocena s lízátkem v tričku s nápisem „chytrá brunetka“. Její nový web meganfox.world hned po spuštění kvůli velkému zájmu spadnul. Projekt spadá pod platformu Subs, kterou Megan Fox pomáhá budovat. Slavná herečka už nový placený obsah propaguje i na svém Instagramu.
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Zveřejnila fotografii z bazénu, kde pózuje v metalických stříbrných bikinách, a vyzvala fanoušky, aby se podívali na její stories, kam dala odkaz na platformu s předplatným jejího obsahu. Tento krok od herečky přichází poté, co se objevila v provokativní reklamě na lék na erektilní dysfunkci. Megan Fox opět dokázala, že se nebojí ukázat své tělo a intimní témata jí nejsou cizí.
Lze očekávat, že jedna z nejkrásnějších hereček světa si s placeným obsahem povede víc než dobře. Například Shannon Elizabeth, známá jako Nadia z Prciček, si skrze placený obsah přišla na miliony korun, stejně tak i bývalá Disney hvězda Bella Thorne nebo zpěvačka Cardi B.
Zdroje: Page Six, Kinobox, Čsfd, Instagram Megan Fox