Už dlouho jsem hledala recept na tuto 15minutovou roládu – chuťově nemá chybu a díky jednoduchému fíglu nikdy nepopraská

Piškotová roláda se šlehačkou a ovocem představuje naprostou královnu rychlých moučníků. Spojuje v sobě neuvěřitelně nadýchaný korpus, sametový krém ze šlehačky a mascarpone a osvěžující ovoce. S elegantní čokoládovou polevou na povrchu se stane ozdobou každého nedělního stolu i sváteční rodinné oslavy.
Slavná historie piškotových rolád sahá do středoevropské kulinářské tradice 19. století, kdy se v rakousko-uherských cukrárnách staly ikonickým moučníkem k odpolední kávě pod názvem
Biskuitrolle. Hlavním tajemstvím tohoto receptu je použití kombinace másla a mléka přímo do těsta a spojení nadýchané šlehačky s krémovým mascarpone. Přídavek mascarpone zajistí, že krém v roládě perfektně drží tvar, nevytéká a korpus zůstává neuvěřitelně vláčný a šťavnatý. Rolování ještě teplého piškotu navíc zaručí, že těsto nepraská a drží dokonalý tvar.
Největší předností této piškotové rolády je její lehkost a elegance. Ovoce propůjčuje sladkému krému a čokoládové polevě svěží kontrast, díky kterému dezert nepůsobí vůbec těžce ani přeslazeně.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle ročního období. V létě sáhněte po čerstvých jahodách, malinách či borůvkách, v zimě můžete použít mraženou směs lesního ovoce nebo marinované višně. Krém lze ovonět kapkou vanilkového extraktu nebo citronovou kůrou, zatímco do čokoládové polevy se skvěle hodí hrst nasekaných pražených mandlí či lískových oříšků. Před podáváním stačí roládu lehce dozdobit lístky čerstvé máty.
Máslo smíchejte s mlékem a směs rozpouštějte asi 40 sekund v mikrovlnné troubě. V samostatné míse pak šlehejte vejce se špetkou soli a klasickým i vanilkovým cukrem 8–10 minut.
Do směsi vešlehejte mouku s kypřicím práškem do pečiva, máslovou směs a vzniklé těsto vylijte na plech pokrytý pečicím papírem.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku prosejte.
Těsto pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 10–13 minut. Upečený piškot pak překlopte na čistý pečicí papír, použitý z něj sejměte a posypte ho moučkovým cukrem.
Poté piškot zarolujte, zabalte do pečicího papíru a nechte ho zcela vychladnout. Mezitím připravte šlehačku. Smetanu vyšlehejte s moučkovým i vanilkovým cukrem dotuha. Přidejte mascarpone a šleháním ingredience spojte.
Vychladlý rozbalený piškot potřete šlehačkou, pokryjte ji mraženým ovocem a piškot zarolujte. Piškotovou roládu se šlehačkou zabalte do pečicího papíru a vložte ji na 1–2 hodiny do lednice.
Nakonec připravte polevu. Čokoládu smíchejte s mlékem, máslem a směs rozpusťte v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Polevu nechte zaschnout a roládu servírujte nakrájenou na kousky.
Tip: Před použitím nechte polevu pár minut chladnout. Každou porci dezertu můžete ozdobit čerstvými malinami nebo jiným bobulovitým ovocem.
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Zdroj receptu: S nami vkusno
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato