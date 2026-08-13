Uvařila jsem orzo, smíchala ho s mletým masem a zapekla – jednoduchý oběd, po kterém si rodina jen spokojeně mlaskala

Řecké zapečené těstoviny s mletým masem představují naprostý gastronomický skvost, který v sobě dokonale kombinuje jižanskou pohostinnost s neuvěřitelně bohatou chutí. Zapomeňte na nudné zapékané mísy bez nápadu! V tomto šťavnatém pokrmu se potkávají drobná těstoviny orzo, směs poctivého mletého masa, zralá rajčata a ikonická kombinace voňavého oregana, mleté skořice a nového koření. Vše završuje vrstva dozlatova rozpečeného sýra, pod kterým se ukrývá nepopsatelně vláčný a sytý pokrm pro celé rodinné přísedící.
Tradiční řecké zapékané pokrmy, mezi které patří slavná Moussaka nebo těstovinové Pastitsio, mají v jižní Evropě obrovskou tradici a vycházejí ze spojení antické Středomořské stravy s osmanskými vlivy. Právě špetka hřejivé skořice a nového koření v rajčatovo-masové omáčce je typickým znakem řecké rodinné kuchyně, který dává pokrmu jeho nezaměnitelný, jemně exotický charakter. Z nutričního hlediska jde o dokonale vyvážené a syté jídlo. Mleté maso dodá tělu vydatnou porci bílkovin a železa, rajčatová passata je plná antioxidantů, zatímco kvalitní olivový olej pečuje o zdravé srdce a cévy.
Největší předností této řecké speciality je její neuvěřitelná variabilita a prostor pro úpravy podle vlastních chutí. Pokud toužíte po ještě autentičtějším středomořském zážitku, můžete sýrovou krustu obohatit o rozdrcenou slanou fetu nebo pikantní řecký sýr Graviera. Pro milovníky zeleniny se nabízí do masového základu přimíchat na kostičky nakrájený lilek, sladkou cuketu či hrst černých oliv Kalamata. Pokrm chutná absolutně nejlépe po krátkém odpočinutí po vytažení z trouby, posypaný čerstvě nasekanou hladkolistou petrželkou a podávaný s lehkým řeckým salátem z křupavých okurek a oliv.
Těstoviny orzo uvařte podle návodu na obalu tak, aby zůstaly al dente. Po uvaření je slijte, krátce nechte okapat a dejte stranou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. Na větší pánvi rozehřejte olivový olej, cibuli nechte zesklovatět a ke konci přidejte prolisovaný česnek. Jakmile se rozvoní, přidejte mleté hovězí i vepřové maso a za občasného promíchání ho opékejte, dokud se nezatáhne a nezíská lehce zlatavou barvu.
Rajčata nakrájejte na malé kostičky a přidejte je k masu. Přilijte rajčatovou passatu, vmíchejte rajčatový protlak, oregano, sladkou papriku, skořici, rozdrcené nové koření, pepř a podle chuti osolte. Omáčku nechte na mírném ohni vařit asi 15 minut, aby se chutě dobře propojily a mírně zhoustla.
Do hotové omáčky vmíchejte uvařené těstoviny orzo a vše důkladně promíchejte. Směs přendejte do lehce vymazané zapékací mísy a povrch rovnoměrně posypte nastrouhaným sýrem. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete část sýra nahradit parmazánem.
Troubu předehřejte na 200 °C. Zapékací mísu vložte do trouby a pečte přibližně 10 minut, dokud se sýr nerozpustí a na povrchu nezezlátne. Pokud chcete ještě křupavější krustu, zapněte na poslední 2 minuty funkci grilu.
Řecké zapečené těstoviny s mletým masem nechte po vytažení z trouby 5 minut odpočinout. Před podáváním je můžete posypat čerstvou petrželkou nebo oreganem. Skvěle chutnají se zeleninovým salátem, křupavým pečivem nebo jen tak samotné.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová