Utopenec na útěku: Leslie Nielsen si pomáhal naslouchátkem v uchu. Detektivové ve filmu parodují slavný soudní proces

Bláznivá komedie Utopenec na útěku si bere na mušku slavné hollywoodské hity v čele s thrillerem Uprchlík. Leslie Nielsen v hlavní roli falešně obviněného houslového virtuóza pátrá po skutečném vrahovi a utíká před rukou zákona. Během natáčení se musel spolehnout na skrytou techniku v uchu a závěrečné titulky nabídly vtipy, kterých si běžný divák vůbec nevšimne.
Falešné obvinění houslového virtuóza
Světoznámý houslista Ryan Harrison, kterého hraje Leslie Nielsen, se po koncertě setkává s milionářem Hibbingem Goodhuem v podání Michaela Yorka. Brzy nato Ryan narazí na nájemného vraha, jemuž chybí oko, ruka i noha, a stane se svědkem milionářovy smrti. Následně je zatčen a odsouzen za vraždu, kterou nespáchal.
Cestou do věznice se mu podaří uprchnout po nehodě transportního autobusu a vlaku. Na stopu se mu okamžitě vydává poručík Fergus Falls, kterého ztvárnil Richard Crenna. Ryan se snaží očistit své jméno a postupně odhaluje spiknutí, které míří na generálního tajemníka OSN.
Scénárista a režisér Pat Proft pochází z Minnesoty a tento fakt se promítl i do scénáře. Většina postav ve filmu dostala svá jména přesně podle skutečných měst v tomto americkém státě.
Nerealizované setkání s hrdinou slavného thrilleru
Jméno hlavní postavy Ryan Harrison vzniklo jako přímý odkaz na Harrisona Forda. Ten hrál hlavní roli ve filmu Uprchlík a ve stejné době ztvárnil postavu jménem Jack Ryan ve snímcích Vysoká hra patriotů a Jasné nebezpečí. Sám Leslie Nielsen měl k tématu blízko, protože se v šedesátých letech objevil v několika epizodách původního seriálu Uprchlík.
Tvůrci měli v raných fázích příprav scénáře plán na velké herecké setkání. Leslie Nielsen se měl v kanále potkat s Richardem Kimblem, kterého měl hrát přímo Harrison Ford. Tento nápad se nakonec na filmové plátno nedostal.
Odkazy na Uprchlíka přesto zůstaly. Televizní reportérka ve filmu se jmenuje Ruth Kimble a v nemocnici se z reproduktorů ozve hlášení pro doktora Kimbla.
Technická nápověda pro herce omylem v záběru
Nielsen si během natáčení vypomáhal drobným technickým detailem. V nemocniční scéně na pohotovosti a také ve chvíli, kdy jeho postava poslouchá zprávy a jí, je v jeho uchu zřetelně vidět skryté sluchátko. Produkce mu přes něj přímo na plac diktovala text nebo herecké povely a kamera tento moment omylem zachytila.
Samotná scéna na pohotovosti obsahuje hned několik detailů v pozadí. V nemocničním hlášení zaznívají jména doktorů Bentona, Cartera, Greena, Weaverové a Rosse, což je kompletní lékařská sestava z populárního seriálu Pohotovost.
Při záchraně pacienta pak Harrison nařídí sestře podat 200 tisíc kubických centimetrů adrenalinu. Takové množství odpovídá 200 litrům tekutiny, přičemž průměrné lidské tělo má objem zhruba třikrát menší a smrtelná dávka adrenalinu se pohybuje v řádech miligramů.
Matka s dcerou jako vrstevnice
Komedie svedla dohromady herečky Kelly LeBrock a Melindu McGraw. LeBrock dostala roli Lauren Goodhue, která je na plátně matkou postavy Cass Lake v podání McGraw. Ve skutečnosti dělil obě ženy v době natáčení věkový rozdíl pouhých tří let. LeBrock bylo třicet sedm let a její filmové dceři třicet čtyři.
Představitelé obou ústředních mužských rolí naopak patřili ke stejné generaci. Leslie Nielsen a Richard Crenna se narodili ve stejném roce 1926. Pro Crennu představovala role poručíka Fallse jeho poslední práci na celovečerním filmu uvedeném do kin.
Na place se objevil také jeden malý rekvizitní detail. Z původního místa činu odváží krevní vzorek detektiv jménem Van Adder a dostane radu, aby s ním nechodil celý den na slunci. Šlo o narážku na vyšetřování O. J. Simpsona, při kterém se krevní vzorek zkazil v horkém policejním autě.
Skryté texty v závěrečných titulcích
Pokud diváci vydrží sledovat závěrečné titulky pozorně, objeví řadu textových vtipů. Tvůrci do běžného výpisu profesí propašovali kolonky s výherními čísly do loterie nebo denním menu. Další z kategorií vyjmenovává členy štábu, kteří propašovali z Kanady kubánské doutníky, nebo věci, které byly během natáčení ukradeny.
Další z rubrik nese název osoby, na kterých nikomu nezáleží, a text se u ní záměrně prudce zrychlí. Ve výpisu těchto jmen figurují lidé z běžných oddělení štábu a objevuje se tam i jméno režiséra a scénáristy Pata Profta. Celý text na plátně pak uzavírá jednoduchá zpráva oznamující konec filmu.
Film Utopenec na útěku vysílá Prima MAX 29. září v 16:10, reprízu uvede o den později ve 14:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb, imdb).