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Úterní Ulice: Veronika zná pravdu, Žofka s Matoušem posunou vztah a Soňa větří problémy s Mastným

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Dennívýzva
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V úterní epizodě Ulice půjde do tuhého. Patrik se konečně rozhodl říct Veronice pravdu, protože Blančina výhrůžka, že jí to řekne sama, jej vyděsila. Soňa si vyslechne slova chvály a mezi Žofkou a Matoušem dojde k nečekanému sblížení. Udělal jsem…
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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