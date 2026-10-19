Úterní Ulice: Veronika zná pravdu, Žofka s Matoušem posunou vztah a Soňa větří problémy s Mastným

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V úterní epizodě Ulice půjde do tuhého. Patrik se konečně rozhodl říct Veronice pravdu, protože Blančina výhrůžka, že jí to řekne sama, jej vyděsila. Soňa si vyslechne slova chvály a mezi Žofkou a Matoušem dojde k nečekanému sblížení. Udělal jsem strašnou věc
Blančina (Linda Rybová) pondělní výhrůžka, že už toho má dost, protože si připadá jako Patrikův (Jiří Hána) komplic v té strašné lži, a že to řekne Veronice (Hana Holišová) sama, nakonec skvěle zafungovala. Jenže Patrik se rozhodne Veronice neříct v klidu doma, ale přímo u ní v práci.
Když za ní dorazí, je Veronika příjemně překvapená, ale záhy jí podle jeho výrazu dojde, že tady něco nehraje. Patrik ji poprosí, aby se posadili, protože jí musí něco říct. „Já ti musím něco říct. Já jsem udělal strašnou věc,“ začne svou řeč se zdrceným výrazem ve tváři. Přizná své snoubence, kterou si má za pár dnů brát, že měl milenku, která je ještě k tomu těhotná. Snaží se jí vysvětlit, proč k tomu vlastně došlo. Šokovanou Veroniku, která stěží zadržuje pláč, ale zajímá jediné – jak dlouho to celé trvalo.
Pochvala
Po dalším jednání na radnici nešetří Radek Mastný (Pavel Novotný) chválou. „Ty si byla absolutně úžasně připravená. Tobě se nedalo nějak nic vytknout,“ prohlásí. Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) je velmi potěšená a po takové pochvale má úsměv od ucha k uchu. Jenže nebude trvat dlouho a začne jí docházet, že tady něco nehraje a rozhodne se zjistit, o co Radkovi vlastně jde a proč ji za každou cenu nutí k určitým ústupkům a závěrům, co se budoucí spolupráce na radnici týče.
Nemá to smysl
Jirka (Ondřej Havel) to chce zabalit. Podle něj není šance na to, aby se s ostatními stranami domluvil. „Vrať se k jednacímu stolu,“ žádá ho důrazně Ota Puklický (Filip Rajmont), protože ani on nechce, aby jejich Křečovice ovládala Soňa Čechová. „Ale já nemám šanci, chápeš to?“ prohlásí Jirka a myslí to naprosto vážně. Podle něj jsou další pokusy zbytečné.
Nečekané sblížení
Dnes probíhá v Coolně hospodský kvíz a Marek Dvořák (Jan Dlouhý) po podpoře od Matěje (Jiří Dlouhý) doufá, že by mohl svůj vztah se Žofkou (Kateřina Ujfaluši) konečně posunout. Jenže tam dorazí i Matouš (Radúz Mácha). Marek stále vyčkává na vhodný okamžik, kdy Žofku oslovit. Když je pak venku sama s Matoušem a povídají si, dojde mezi nimi k nečekanému sblížení. „Musíme si to užít, dokud můžeme,“ prohlásí Žofka s úsměvem a poté si Matouš vezme její obličej do rukou a otočí ji k sobě…
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ukázka Ulice).