Úterní díl Ulice: Výhružný vzkaz, Adriana žehlí potíže, další problémy s mobilem a změna díky Darině

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Úterní díl Ulice: Výhružný vzkaz, Adriana žehlí potíže, další problémy s mobilem a změna díky DariněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Dnes se bude v seriálu Ulice řešit profesor Kalina, Beátky mobil způsobí další potíže a Vladimír bude řešit podezřelý nález v dodávce.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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