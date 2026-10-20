Úterní díl Ulice: Strach ze Soni, Sandra najde ležet Luďka na zemi, velké zklamání a přiznání k nevěře

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude druhá Ulice tohoto týdne? Hlavní slovo bude mít politika i obavy z Čechové. Patrik se rozhodl konečně říct pravdu o své těhotné milence a Marek bude zklamaný z toho, čeho bude svědkem. A Sandra najde ležet Luďka na zemi. Zklamaný Marek a vyrušení
Kristýna si zahraje na dohazovačku a zazvoní na Žofku. Zve ji na večerní hospodský kvíz do Coolny, potřebují totiž pátého do týmu. Už jsou oni tři s Matoušem a ona by se mohla přidat. Mezitím v Coolně Matěj vybízí bratra ke koupi květiny a měl by podle něj udělat nějaké gesto. Nebo ji alespoň pozvat na rande. Jenže Marek se bojí, že když to pokazí, přijde o ni jako o kamarádku. Nakonec se ale rozhodne, že jí to řekne dnes večer.
Marek Žofku pozve do Coolny a ta dorazí s tím, že chce nejspíš pomoct s kvízem. Když jí řekne, že s ní chce něco za zhruba hodinu a půl v klidu probrat, rozhodne se odejít a vrátit později. Do toho přijdou Denis s holkami a Matoušem a zvou ji k sobě. Nakonec souhlasí a skvěle se baví. Po kvízu si zajde celá parta na čerstvý vzduch a když Žofka a Matouš zůstanou sami, nastane okamžik, kdy se chtějí políbit. Jenže je vyruší Marek. Výsledky jsou hotové a zve je dovnitř. Poté, co je zahlédl, už nemá Žofce co říct a večer ji odbyde s tím, že o nic nešlo a nechají to na jindy.
Byl jsem ti nevěrný
Blanka se snaží dovolat Patrikovi, ten jí to ale odmítne. Je pořádně naštvaná, ale to netuší, že Patrik je už v salonu, aby Veronice řekl pravdu. Když se přizná k nevěře, kterou označí za úlet, Veroniku naprosto zdrtí. Chce vědět, jak dlouho to trvalo, a tak jí bez okolků přizná, že pár měsíců. Ale taky dodá, že je jeho bývalá milenka těhotná. Veronika nechce o ničem už mluvit a posílá jej pryč ze salonu, musí totiž pracovat. Celý den to v sobě drží, ale večer Jitce a Blance řekne, ať rozlučku odvolají, protože se svatba ruší.
Stalo se ti něco?
Luděk řeší, že se vůbec nevyspal. Celou noc jej otravovala moucha, ale Sandra se mu jen směje, že tam žádná nebyla a není ani teď. Jenže pak musí odejít do práce a moucha o sobě dá opět vědět. Luděk se ji snaží plácnout utěrkou, ale marně. Když večer Sandra přijde, je už tma a najde Luďka ležet na zemi. Snažil se ji celý den ulovit, ale marně a teď už delší dobu čeká na vysvobození.
Až moc snadné
Soňa má radost, lidé z Lepších Křečovic jim na vše kývly. Ale něco se jí nezdá. Má totiž dojem, že to vyjednávání jde až moc hladce. „Myslela jsem, že se budeme přetahovat, že budou dělat ramena,“ nechápe. Podle Radka jednoduše souzní s jejich programem a nedalo se jim nic vytknout. Ale příště půjde na řadu jejich snaha o územní plánování a životní prostředí a tam to určitě nepůjde tak hladce.
Sotva Soňa zajde do domu, Radek ihned bere mobil a volá neznámému s tím, že podle Soni šlo všechno až moc hladce. „Já vím, že jsem vám řekl, abyste jí šli na ruku. Ale sakra přece se musíte aspoň tvářit, že všechno nebude mít zadarmo, ne?“
Nesmíš to vzdát
Lepší Křečovice a starostovská židle pro Jirku jsou podle Martiny už pasé, což Tonda Hložánek slyší jen nerad. Ota pak prosí Jirku, aby se vrátil k jednacímu stolu. Má totiž strach, protože Soňa na sociálních sítích prohlásila, že jakmile usedne na radnici, provedou hloubkovou kontrolu všech škol. A Ota se bojí, je jasné, že je s ní ve sporu a může to odnést více než ostatní. Jirka ale nesouhlasí se svou šancí na úspěch, Lepší Křečovice s ním odmítají jednat.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).