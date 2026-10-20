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Úterní díl Ulice: Strach ze Soni, Sandra najde ležet Luďka na zemi, velké zklamání a přiznání k nevěře

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Jaká bude druhá Ulice tohoto týdne? Hlavní slovo bude mít politika i obavy z Čechové. Patrik se rozhodl konečně říct pravdu o své těhotné milence a Marek bude zklamaný z toho, čeho bude svědkem. A Sandra najde ležet Luďka na…
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:50

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