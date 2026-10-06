Úterní díl Ulice: Kolem Soni se opět rozvíří vody a u Adriany doma se otevře citlivé téma, o kterém se odmítá bavit

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní Ulice bude poklidnější, ale jen do chvíle, než do děje znovu zasáhne Soňa. Kolem ní se totiž opět rozvíří poklidné vody a bude mít rozhodně co vysvětlovat. Citlivé téma
Adriana ráno Prokopovi slíbí, že se Rafaelovi ozve a proberou Klárčin nápad. Během konverzace ale dojde i řeč na to, jaké dětství a dospívání měla. To je pro ni velmi citlivé téma, podle ní se měla díky dědovi skvěle a odmítá se o tom dál bavit.
Když je Klárka ve škole a Prokop v práci, dlouho se odhodlává ke slíbenému telefonátu. Když s Rafaelem končí hovor, přichází Eddie a společně celou situaci proberou. Adriana se mu svěří, že hovor probíhal úplně v pohodě. Také přizná, že Klárce chtěla Rafaela zatajit. Pořád v něm vidí chlapa, co jí lhal a ublížil. „Ale to neznamená, že nemůže být dobrý táta…“ míní nakonec. Podle Eddieho by si Klárka svého otce stejně šla později hledat, a to na vlastní pěst.
Prokopovi pak Adriana odpoledne oznámí, že Rafael kupodivu souhlasil s tím, aby Klárka přiletěla a rád se s ní uvidí. Otázkou zůstává, jestli to myslí vážně a nejsou to jen prázdné sliby.
Naštvaná Blanka
Evžen se ráno zmíní před Blankou, že jede na statek a Adrianě přiveze její kolo, aby mohla s Klárkou a Prokopem jezdit. Blanka se cítí dotčená, zase ji obešel. Mrzí ji, že spolu netráví čas a na nic se jí neptá. Automaticky bere vše tak, že se jí nemusí ani ptát. Evžen si to ale moc k srdci nevezme, protože když odpoledne zajde za Adrianou předat kolo, hned nabízí hlídaní Klárky. Ta to odmítne s tím, že by si měli udělat čas sami na sebe.
Jak si to dokázala?
Blanka se zastaví u Luďka doma a rovnou prohlásí, že je v jeho ordinaci apokalypsa. Termíny mizí pod rukama a do toho někteří vyhrožují, že pokud se nevrátí, odchází jinam. Když si Luděk odskočí do koupelny, Vanda hned začne od Blanky vyzvídat informace. „Jak si o Luďka bojovala, když si zjistila, že má milenku?“ Chce také vědět, kdo tehdy byla jeho milenka. Blanka se netají tím, že pak ihned s dětmi odešla, ale že tak dlouho prosil a dolézal, že povolila. Vandě radí, ať se zamyslí, jestli je to dobrý nápad dál pátrat po Sandře, protože si žijí celkem v klidu.
Uniklé video
Radek řeší se Soňou kampaň a závěrečné dny před volbami a potřebují podle něj ještě nějaké video, které ji vykreslí jako reálnou ženu. Soňa žádné takové video nemá a ani nestihne natočit. Radek pak na sítích objeví video Pečeme s Naty, které je přesně to, co hledali. Soňa rovnou zamítne jeho použití, protože to není její video.
Odpoledne pak Michal vyjekne smíchy, když objeví na internetu nové video. „Tvoje máma s tvojí holkou, jak pečou na profilu Reálných žen. Teď to na mě vyskočilo na instáči,“ směje se Michal a volá Erika, ať se jde podívat. Přiběhne i Naty, která je v šoku, že Soňa i přes její prosbu a podmínky použila video na svoji kampaň. Erik je vytočený a Naty zklamaná.
Středeční díl Ulice
Za Patrikem do ordinace přijde jeho milenka s tím, že je to vážné. Vytočený Vladimír si podá Soňu kvůli zveřejnění videa. A Vanda vyzvídá, jestli Sandra bydlí sama a zda má děti – a to před Luďkem.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).