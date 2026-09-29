Úterní díl Ulice: Eddie toho má dost, Rosťa musí s pravdou ven a Jirkova intuice nelhala

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Úterní Ulice přinese Rosťovo přiznání a Pavlovo netradiční řešení fobie. Eddie toho má dost a Gábina se nečekaně vrací z Berlína, ale rozhodně to není bez důvodu. Jiřina v ráži
Kamila má strach o Naty a se vším se svěří i Vladimírovi. Když pak dcera přijde po půlnoci domů, jdou se na ni podívat, jestli se chová jinak nebo není třeba opilá. Ale není na ní nic zvláštního a ona se spíše diví, co jim je. Kamila přes den přemýšlí, jestli opět využít Darinu ke zjištění situace během jejich výročí. Nakonec to nestihne, ve stejnou chvíli se jí Naty ohledně večera svěří sama.
Jiřina vyjede na Slávka. Už má dost toho, jak ji vodí do luxusních míst a snaží se ji ohromit. Poslední kapkou bylo, že mu včera řekla, že nemá hlad, a on přesto objednal porci i pro ni. A opera – ta se jí taky nelíbila. Slávek souhlasí, že toho nechá. „Já si teď skočím na rychlý kafe. Jestli chcete jít se mnou, tak můžete. Ale každej si to platí sám!“ prohlásí Jiřina a Slávek rád přijímá.
Eddie toho má dost
Eddie v kabinetě doslova trpí. Poslouchat němčinářku Marii Křížovou a matikáře profesora Kalinu je pro něj za trest. Ti dva si totiž co se týče stížností na studenty a netradičního přístupu notují. Když se pak Kalina ptá, jak exemplárně potrestají studenta, který podváděl, Eddie jen odsekne a raději rychle mizí do ředitelny, kde si chce postěžovat. Ota přizná, že nového učitele na matematiku sice hledá, ale marně. Eddie to musí vydržet.
Ve své třídě pak řeší trest pro Ivana – navrhuje mu důtku. Ten se ale zděsí, a tak mu Eddie nabídne, že si to může odpracovat se školníkem. Mají s tím už svoji pozitivní zkušenost s Martinem. To Ivan rád přijímá.
Rosťa musí s pravdou ven
Pavel s Rosťou řeší, jak mu to šlo ohledně edukačních hraček a že se nejspíš hodně zapotil, protože byl pak dost zaražený. Napadne jej i to, že důvodem je Linda – Rosťa s ní nechce nikam letět. To však odmítá, Lindě hodně dluží a rád by to pro ni udělal. Jenže musí s pravdou ven. Přizná, že se bojí létání, a navíc nikdy neletěl. Jednou prý měl letět s kamarády, dokonce byl na letišti, ale do letadla už nenasedl.
Pavel mu chce pomoct, ale s Lukášem se o tom moc nedá mluvit. Jeho rady jsou úplně mimo. Když pak večer navštíví Jirku u něj doma, napadne jej spásná myšlenka po vyzkoušení brýlí na virtuální realitu. Šimon mu tam stáhne program s letem a on to nechá Rosťu celé prožít a strach překonat.
Nečekaný návrat
Do děje opět zasáhne Gábina, která už přes rok žije v Berlíně a rozvíjí si tam úspěšně svoji firmu. Všechny svým neohlášeným příjezdem překvapí. Šimon je štěstím bez sebe, ale Jirka se moc nadšeně netváří. Ihned mu začne vrtat hlavou skutečný důvod jejího nečekaného návratu.
Večer o tom s ní chce mluvit, ale ona se brání. Nakonec se mu svěří s profesní novinkou – vybrali ji, aby navrhovala kostýmy pro jednu slavnou a oblíbenou zpěvačku během jejího turné. To by musela jet společně s ní. Jenže odjet musí už za pár dnů a návrat by byl až v červnu. To Jirku dostane a než aby vybuchl, rozhodne z bytu raději utéct ven na vzduch.
Středeční Ulice
Gábina se svěří s novinkou mámě a ta se nediví, že se Jirka naštval. Taky z toho není nadšená. Kalina je vytočený, protože Ivan nebyl kázeňsky potrestán. A němčinářka Kalinovi řekne, že Ota volal Magdě a chce ji zpět. A to nezůstane bez odezvy.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text ze seriálu Ulice).