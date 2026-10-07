Utekla před mikrofonem! Co tají exstarostka Hostivice? Ve hře jsou podivné dokumenty za 1,4 milionu i drazí právníci

Mělo to být pouhých deset minut. Bývalá starostka Hostivice Klára Čápová po telefonu souhlasila s krátkým rozhovorem pro televizi A11. Když se ale reportérka objevila na jejím předvolebním setkání, následoval rychlý ústup. Co přesně nechtěla exstarostka vysvětlovat? Na stole leží faktury za téměř milion a půl za podivné městské koncepce, ve kterých se to hemží Brnem, Plzní a dokonce neexistujícím „Hostivicejabloncem“! „Deset minut maximálně vás zdržím,“ slibovala do telefonu reportérka Bára Štanglová s tím, že se chce zeptat mimo jiné na to, jak to v Hostivici fungovalo a funguje. „Dobře,“ zněla jasná odpověď Kláry Čápové. Témata byla daná, dohoda uzavřená. Když ale televizní štáb dorazil na místo, čekalo ho překvapení. Místo slíbených odpovědí přišla jen otočka. Čápová se omluvila s tím, že se musí věnovat voličům (ačkoliv v sále v tu chvíli čekala jen hrstka lidí), a připomněla své vážné rodinné a zdravotní důvody, kvůli kterým původně zrušila i návštěvu televizního studia. To lze samozřejmě lidsky pochopit a plně respektovat. Jako další důvod však exstarostka přidala překvapivý argument: „Minulé volby na nás byla velmi štvavá kampaň, která byla pravděpodobně někým zaplacená.“ Postěžovala si, že v minulosti nedostala od médií skupiny A11 prostor k vyjádření. Vznikl tak naprostý paradox. Reportérka stála přímo před ní, s mikrofonem v ruce, a nabízela jí přesně to, po čem Čápová volala – prostor k vyjádření. Nevyužila ho. Rozhovor utnula s jedinou strohou větou: „V Hostivici je dobře a doufáme, že volby dobře dopadnou.“ Když padl dotaz na sporné energetické koncepce, exstarostka odešla. A právě tady začíná jít opravdu do tuhého. Záhada: Leží Hostivice u dálnice D1, nebo rovnou v Jablonci? Otázky, které reportérka ani nestihla dopovědět, se totiž točí kolem veřejných zakázek. Konkrétně těch za zhruba 1 420 540 korun, které Technické služby Hostivice (TSH) vyplatily za dva dokumenty týkající se energetiky. Samotná cena by podle forenzní prověrky vlastně odpovídala trhu. Šokující je ovšem to, co za tyto obří peníze město dostalo. První dokument (za 586 tisíc) vypadá, jako by si někdo spletl mapu republiky. Hostivická koncepce obsahuje pasáže o Dopravním podniku města Brna, zmiňuje moravské Troubsko, křížení dálnic D1 a D2 a dokonce plzeňské ulice a památky. Druhý dokument (za 833 tisíc) je snad ještě absurdnější. Zůstal v něm totiž roztodivný překlep: „Hostivicejablonee-nad-Nisou“. Spolu s ním se dokument hemží odkazy na čtvrti Jablonce nad Nisou, jako jsou Rýnovice či Kokonín. Nikdo netvrdí, že jde o stoprocentní plagiát. Ale je zjevné, že dokumenty za statisíce obsahovaly obří "překopírované" pasáže odjinud. Klára Čápová měla přitom v inkriminované době (konec roku 2023) Technické služby výslovně ve své gesci. Nabízí se proto zcela logické otázky, na které se štáb přijel zeptat: Kdo dodavatele vybral? Kdo práci kontroloval? A tušila vůbec exstarostka, za co podřízená organizace platí? [embed]https://nasregion.cz/wp-content/uploads/2026/10/RepFinal.mp4[/embed] Druzí nejdražší právníci na scéně Energetika ale není jediným otazníkem. V roce 2020 město hledalo právní služby a hlavním kritériem byla cena. Nejnižší nabídka? 400 Kč na hodinu. Známá kancelář ECOVIS ježek naopak nabídla 1 850 Kč na hodinu, čímž se v žebříčku 19 uchazečů umístila jako předposlední – osmnáctá. Město tehdy soutěž zrušilo, protože prý potřebovalo lépe definovat podmínky. O něco později ale zakázku získal právě ECOVIS, a to napřímo. Samozřejmě může existovat logické vysvětlení – kancelář mohla být zkrátka odborně nejlepší a pro město se to mohlo vyplatit. Jenže právě to by měla exstarostka občanům umět jednoduše a srozumitelně vysvětlit. My a oni: Válka v obci Nutno dodat, že ne všechna podezření, která v Hostivici kolují, se zakládají na pravdě. Městem například rezonuje fáma o „zmizelých 15 milionech“ z účtů TSH. Data ale ukazují, že účetní nekrytí fondů vzniklo už před érou Kláry Čápové a dále roste i za současného nového vedení – peníze tedy nikdo prokazatelně "nevybral", jak tvrdí zlé jazyky. Stejně tak se po prověrce nepotvrdilo údajné předražení hasičského vozu. To vše jen dokresluje, jak toxická nálada ve městě momentálně panuje. „Tady je to tak, že jsme my a všichni ostatní jsou proti... my a oni,“ posteskla si jedna z místních obyvatelek. O to víc je škoda, že bývalá starostka nevyužila šanci uvést věci na pravou míru. Politické emoce mohou být divoké, ale dokumenty a faktury nemluví v hádankách. Kdo podepsal převzetí dokumentu o "Hostivicejablonci"? A za co přesně se platilo? Tyto otázky nezmizí jen proto, že se před nimi zavřou dveře.