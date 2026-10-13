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Utekl od nich do Prahy a chtěl být s jinými lidmi. Martin Kocián byl v Luneticu outsiderem už v době největší slávy

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Dennívýzva
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Václav Jelínek po říjnovém koncertu v O2 universu řekl nahlas to, co se léta jen naznačovalo: velcí kamarádi s Kociánem nebyli ani v dobách, kdy je zbožňovalo celé Česko.
Martin Kocián

Martin Kocián

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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