Utekl od nich do Prahy a chtěl být s jinými lidmi. Martin Kocián byl v Luneticu outsiderem už v době největší slávy

Někdejší slavná chlapecká skupina Lunetic ohlásila comeback a nejnověji zazpívala i s Martinem Kociánem. VIP život připomíná, že to bylo na říjnovém koncertu v pražském O2 universum. Vyprodaný sál, rozsvícené mobily, tisíce natažených rukou.
Když Kocián vstoupil na pódium, hala šílela. Jenže za tou vlnou nostalgie se skrývá příběh, který nemá s fanouškovským nadšením skoro nic společného. Příběh kapely, která v podstatě celé tři dekády existence fungovala jako trio plus jeden, a ten jeden to ví. Tři plus jeden: rozdělení, které trvá od devadesátek
Jelínek, Lehký, Škach. Tři kluci, kteří spolu trávili čas i mimo zkušebnu, jezdili spolu na dovolené, navštěvovali se. A pak Kocián.
„Kamarádili jsme se hlavně my tři mezi sebou,“ popsal Václav Jelínek v rozhovoru pro eXtra.cz pár dní po koncertu. Kocián se podle něj už v době největší slávy sociálně odpojoval, hledal jiný okruh lidí a stahoval se do Prahy. Ne po jednom konkrétním konfliktu. Postupně, přirozeně, jako by kapela byla práce a zbytek života ležel jinde.
Důležité je, co Jelínek neřekl. Nemluvil o hádkách na pódiu, o sabotáži zkoušek, o profesním selhání. Outsiderství Kociána nebylo hudební. Bylo vztahové.
Čtveřice nikdy nefungovala jako nerozlučná parta, jak si ji fanoušci představovali z klipů a plakátů. Aleš Lehký to doplnil vlastní perspektivou: s Kociánem prožil dětství, pubertu, spoluzakládal s ním kapelu, a přesto mezi nimi vzniklo „něco, co už nejde úplně překročit“. Zdroj fotografie: Nextfoto Návrat, který ztroskotal na podmínkách
Výroční koncert k třicátinám Luneticu se poprvé konal v říjnu 2025. Vyprodal se. Kocián na něm chyběl. Proč? Existují dvě verze a obě jsou veřejné:
Kociánova: Přiznal, že měl „velké nároky“. Chtěl reciprocitu, vystoupím u vás, vy zase u mě. Princip výměny, který trojici nedával smysl. Verze Luneticu: Podle Lehkého a manažera Zdeňka Obhlídala přišli Kociánovi zástupci z prostředí Clashe s tlakem, aby Lunetic vystoupil na jejich galavečeru. Jinak Kocián nepřijde. Kapela to odmítla jako cizí svět. Schůzka spadla pod stůl.
Obě verze se překvapivě doplňují víc, než si protiřečí.
Kocián chtěl obchod, Lunetic nechtěl podmínky. Nikdo neustoupil. Telefonát, který změnil pravidla
O rok později Jelínek zvedl telefon a zavolal Kociánovi napřímo. Žádný management, žádní prostředníci s ultimáty. Výsledek: dohoda o hostování na dvě písně v rámci druhého pražského koncertu v O2 universum.
Podpůrnou roli sehrál rapper Kato z Prago Union, který s Kociánem spolupracoval už dřív. Sám Kocián ho před koncertem označil spíš za kamaráda než za hlídače. Na pódiu společně vystoupili a fanoušci dostali přesně to, po čem roky volali. A viděli dvě písně a objetí. Neviděli, co bylo před tím a co zůstalo potom.
Kocián po koncertu pro
CNN Prima NEWS řekl, že si některé věci ještě nevyříkali a zatím neví, jestli z toho „něco vznikne“. Jelínek potvrdil, že z nich ani dnes nejsou blízcí přátelé. Lehký dodal pachuť starých ran. Lunetic mezitím jedou dál. Na jaro 2027 mají v prodeji turné s osmi zastávkami. Kociánovo jméno u žádného z termínů nefiguruje. Sám v roce 2008 řekl, že drogy nebral proto, že by byl v kapele nešťastný. Popisoval spíš frajeřinu, slávu a potřebu bavit se. Rozpad skupiny je veřejně spojován právě s jeho problémy, ale samotné outsiderství začalo zřejmě dřív než závislost. Bylo jeho povahou, ne důsledkem pádu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová