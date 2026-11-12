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Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere

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Tři pásy pustil dobrovolně, i když ve 25 zápasech ani jednou neprohrál. Klíč od pokladny si nechal a podle Eddieho Hearna rozhodne o jeho finále jediná otázka.
Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere

Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere

Zdroj: World Boxing Association
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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