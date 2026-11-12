Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere

Šampion, který v těžké váze neměl komu prohrát, se jednoho dne probudil bez tří pásů. Nikdo ho neporazil; odložil je sám. Oleksandr Usyk, ukrajinský boxer a donedávna sjednocený šampion nejtěžší kategorie, má za sebou dvě výhry nad Anthonym Joshuou, dvě nad Tysonem Furym a dvě nad Danielem Duboisem a do ringu se chce vrátit už jen jednou. Jméno posledního soupeře ale sám nikdy neoznámil. Promluvil za něj promotér Eddie Hearn a jeho vysvětlení zní spíš jako účetní uzávěrka než jako sportovní plán. Redakce MMAmagu proto prošla datované zprávy i oficiální žebříčky tří boxerských institucí a porovnala je s tím, co Hearn tipoval.
Pásy odevzdal, rukavice si nechal
Stalo se to 26. června 2026 krátkým videem na sítích. Usyk v něm oznámil, že uvolňuje pásy WBA, WBC a IBF, tedy tituly tří ze čtyř hlavních organizací, které v boxu šampiony vyhlašují. Titul amerického boxerského časopisu The Ring si přitom ponechal. „Přátelé, opouštím pásy, ale neopouštím sport, protože mě čeká ještě můj poslední tanec,“ řekl podle přepisu, který převzala irská RTÉ i další média.
Proč to udělal, vysvětlil Serhij Lapin z agentury Ready To Fight, která Usyka zastupuje. Podle Sky Sports chce Usyk o poslední kapitole rozhodnout sám, místo aby za něj rozhodovaly okolnosti nebo povinné obhajoby. Povinná obhajoba je zápas, který organizace šampionovi nařídí proti vyzyvateli číslo jedna; kdo ji odmítne, o pás přijde. Usyk tedy vyměnil povinnosti za právo vybrat si finále podle sebe.
Od oznámení 26. června do 12. listopadu 2026 uplynulo víc než čtyři a půl měsíce a soupeř pořád není. Jméno ve videu nepadlo. Místo něj to zkusil muž, který ho delší část kariéry promotoval.
Hearn vysvětlil, podle čeho si Usyk vybere, a box nezmínil
Eddie Hearn, šéf britské promotérské firmy Matchroom Boxing, se k Usykovu rozhodnutí vyjádřil na tiskové konferenci dva dny po oznámení. „Zasloužil si právo dělat si, co chce. Takže bude příště boxovat s Wilderem, věřím tomu,“ řekl podle The Ring. A hned dodal, podle čeho se podle něj bude rozhodovat: „Prostě půjde za všemi zájemci a řekne si: kde za ten zápas dostanu nejvíc peněz? A tím to pro něj skončí.“
Hearn tedy netipuje soupeře podle žebříčku, ale podle nabídky. Z obou vyjádření, která redakce MMAmagu postavila vedle sebe, přitom vychází stejné rozhodnutí ze dvou stran: Usykův zástupce mluví o svobodě volby, jeho dřívější promotér o nejvyšší částce. Jedno bez druhého nefunguje.
Je to ovšem Hearnův odhad. Podpis pod smlouvou chybí. K 12. listopadu 2026 žádné oznámení zápasu Usyk versus Wilder nepadlo a Wilderův kalendář mezitím ožil jinde: streamovací služba Netflix 5. listopadu 2026 oznámila, že Deontay Wilder nastoupí 11. prosince 2026 proti Australanovi Jaiovi Opetaiovi na kartě Fury–Joshua.
Aby Wilder dával smysl jako poslední jméno v Usykově životopise, musí platit jedna věc: že všechny ostatní už odbavil.
V jeho životopise zbývá jediné nepodepsané jméno
Usyk přišel do těžké váhy z kategorie o patro níž jako menší technik a postupně si odškrtal, co bylo k mání. Redakce MMAmagu nahlédla do databáze BoxRec: mezi jeho soupeři v nejtěžší kategorii figurují Chazz Witherspoon, Derek Chisora, Joshua dvakrát, Dubois dvakrát, Fury dvakrát a Rico Verhoeven. Jeho bilance je 25 výher, 16 z nich před limitem, žádná porážka. Wilder na tom seznamu chybí.
Američan má přitom nejhlasitější vizitku celé generace: 45 výher, 4 porážky, 1 remíza a 43 knokautů. Po porážkách s Josephem Parkerem v prosinci 2023 a Zhileiem Zhangem v červnu 2024 se vrátil k vítězstvím, v červnu 2025 přešel Tyrrella Anthonyho Herndona a 4. dubna 2026 v Londýně zdolal Chisoru na body po dvanácti kolech.
Šachista proti ráně. Příběhově to sedí tak dobře, že je snadné zapomenout, že žádný takový zápas zatím neexistuje. A jednotlivé instituce ho v žebříčcích vidí úplně jinak.
Tři instituce, tři pohledy na jednu těžkou váhu
Ze tří pořadí, která redakce MMAmagu porovnala, vychází roztříštěný obraz divize. Pásy po Usykovi skončily v různých rukou a sportovní hierarchie se s marketingovou hodnotou nepřekrývá.
|Instituce
|Šampion těžké váhy
|Pozice Deontaye Wildera
|WBC (11. 11. 2026)
|Agit Kabayel
|2.
|WBA (říjen 2026)
|Murat Gassiev
|–
|The Ring (10. 11. 2026)
|Oleksandr Usyk
|–
V žebříčku WBA za říjen 2026 Wilder mezi patnácti nejlepšími není; v desítce The Ring také ne. Časopis přitom jako šampiona nejtěžší kategorie dál vede Usyka, tedy muže bez jediného organizačního pásu. Zbylé dva tituly mají své držitele: IBF uvádí jako šampiona Filipa Hrgoviće, WBO Daniela Duboise.
Dokud chybí podpis, je to jen plán
KOMENTÁŘ Usyk pustil pásy, slíbil jedno rozloučení a nechal trh, ať mu najde soupeře. Takový zápas se prodává spíš jako památeční mince než jako běžný sportovní duel. A je fér ho tak i číst.
Hearn to řekl nahlas za něj: rozhodne nejvyšší nabídka. Žebříčky mu nijak neodporují, protože z nich sportovní nutnost duelu s Wilderem nevyplývá. Dá se namítnout, že boxer, který vyčistil celou divizi, si může dovolit cokoliv a že Wilder je legitimní legenda. Jenže dokud chybí podepsaná smlouva, datum a místo, je to plán, ne tečka. A Wilder má na 11. prosince 2026 v kalendáři někoho jiného.
Koruny odevzdal, klíč od pokladny si nechal. Otázka tedy nezní, jestli pokladnu otevře, ale jestli ji po prvním otevření skutečně zamkne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková