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Ústí nad Labem bude vyjednávat o pozemku u jezera Milada, polská firma chce přes 20 milionů

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Ústečtí zastupitelé se v pondělí shodli na tom, že město bude pokračovat v jednáních s polskou firmou PKP CARGO o koupi strategického pozemku u…
Milada_-_panoramio

Milada_-_panoramio

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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