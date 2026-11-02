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Ústecký kraj rozdělí 37 milionů na sport mládeže, nově i pro neolympijské disciplíny

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Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na rok 2027 dva dotační programy zaměřené na sport mládeže. Celkem půjde do sportovních klubů a obcí 37 milionů korun.…
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Článek byl publikován 02.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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