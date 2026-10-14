Ústavní soud se zastal samoživitelky. Stát jí zablokoval peníze za BMW, které dostala místo výživného

Ústavní soud se zastal samoživitelky. Stát jí zablokoval peníze za BMW, které dostala místo výživnéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
BMW_X5_(G05)_China_(31)
Článek byl publikován 14.10.2026 13:00
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