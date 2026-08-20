Ústavní soud odmítl stížnost muže odsouzeného za pokus o vraždu před plzeňským barem

Ústavní soud odmítl stížnost muže odsouzeného za pokus o vraždu před plzeňským baremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.
Jakub Čáslavský (54) je s Božím Darem spojený od narození. Podniká v ubytovacích službách. Jeho rodina zde...
"Už si nepotřebuji nic dokazovat, ale to, jak Tábor poslední roky stagnuje, mě prostě trápí," říká ke své...
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Šestnáctiletý chlapec z obce za Prahou dostal ve čtvrtek šest let vězení za to, že loni v lednu v pražských...
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